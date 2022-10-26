Втратив тата та вагітну маму: у Бахмуті врятували 8-річного хлопчика, батьків якого вбили окупанти

У Бахмуті поліцейські врятували 8-річного Богдана / Колаж УНІАН, скріншот

У Бахмуті Донецької області поліцейські врятували 8-річного Богдана. Хлопчик залишався сам у районі, куди через ворожі обстріли неможливо було дістатися. Батьки дитини загинули під час артилерійського обстрілу. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"8-річний Богдан залишився сам під обстрілами у районі, куди практично немає доступу. Його родину відібрали росіяни: тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7-му місяці вагітності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за декілька днів до трагічної загибелі батьки залишили хлопчика під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.

Родину Богданчика вбили росіяни / Національна поліція

Бахмутські поліцейські організували рятувальний рейс під обстрілом за хлопчиком. Половину шляху довелося долати пішки, аби не привертати увагу. Правоохоронці допомогли осиротілій дитині зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували. Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських - такса Рем.

Життю Богданчика нічого не загрожує / Національна поліція

"Життя Богданчика спільними зусиллями вдалося врятувати. Він житиме в безпеці, дитину забере до себе рідна тітка", - розповідають у поліції.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Києві внаслідок удару іранським дроном-камікадзе загинуло подружжя, яке очікувало на народження дитини. Жінку звати Вікторія, а чоловіка – Богдан. В обох життя тільки починалося – їм було по 34 роки. У грудні Вікторія мала йти у декрет та готуватися до народження довгоочікуваного немовляти. Однак російські окупанти нещадно зруйнували мрії молодого подружжя.

Також повідомлялося, що 25 жовтня внаслідок ворожого обстрілу Дніпра загинула молода вагітна жінка. Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав такі дії російської окупаційної армії черговим терактом на території України.

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