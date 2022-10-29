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Бреше про досягнення: Росія перебільшує свої "успіхи" під Бахмутом - ISW

29 жовтня 2022, 07:44

Російські пропагандисти брешуть, щоб підняти бойовий дух окупантів.

Бреше про досягнення: Росія перебільшує свої 'успіхи' під Бахмутом - ISW
Росія перебільшує свої "успіхи" під Бахмутом / Колаж ілюстративне фото 93 ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Російські пропагандисти розповідають нібито про "успіхи" російських окупантів під Бахмутом, однак всі вони значно перебільшені. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російська армія своїми повільними темпами просування, а також втратою величезної кількості особового складу та озброєння, змогла добитися лише "обмежених досягнень". Казками про успіх російські пропагандисти намагаються підняти бойовий дух окупантів.

Також розповіді про "успіхи" на руку власнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, який обіцяв добитися "перемоги" на Донбасі. Він гордо заявляв, що вагнерівці щодня просувають на 100-200 м.

"Російські сили, ймовірно, фальсифікують заяви про наступ в районі Бахмута, щоб зобразити свої успіхи як мінімум в одному секторі на тлі триваючих втрат на північному сході і півдні України. Навіть заявлена швидкість наступу була б невдалою для основних зусиль у механізованій війні, і ці твердження насправді перебільшені", - йдеться у повідомленні.

Бої на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Згодом він розповів, що окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії війна на Донбасі
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