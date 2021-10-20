У Запоріжжі померла мати 12-річної дівчинки, яку підліток самотужки реанімувала

Медики не змогли врятувати жінку, яку реанімувала дочка / Associated Press

У Запорізькій лікарні померла жінка, життя якої раніше врятувала 12-річна дочка.

Про це повідомив Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини.

"З сумом повідомляємо, що жінка, яку врятувала 12-річна дівчинка, на жаль померла в лікувальному закладі", - сказано в повідомленні.

Як писав Главред, інцидент трапився близько полудня минулої суботи. Мати раптово втратила свідомість і перестала дихати, але дівчинка не розгубилася і відразу набрала "103". А поки чекала "швидку", під контролем диспетчера, самостійно надавала допомогу.

Також сьогодні померла багатодітна мати зі Львова. Жінка, яка була затятою противницею вакцинації, померла від ускладнень коронавірусу. У неї залишилися троє дітей, молодшому всього рік. Також в сім'ї інфіковані коронавірусом ще троє осіб.