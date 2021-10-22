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Десятирічна дитина під час тихої години в онколікарні вистрілила собі в голову із травмату

22 жовтня 2021, 21:59

Єдиний родич хлопчика - дід-опікун, якому, за попередньою інформацією належала зброя, після того, що сталося, намагався вистрибнути з вікна.

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Попередньо, зброю в лікарню приніс Дід / dzhmao.ru

У Нижньовартовській дитячої лікарні (Росія) дитина вистрілила собі в голову.

10-річний хлопчик був у палаті онкологічного відділення. Доглядав за дитиною 66-річний дід-опікун.

Як пише Telegram-канал Mash, в цей день хлопчика повинні були виписати. Однак під час тихої години він пустив собі кулю в голову з травматичного пістолета.

За попередньою інформацією, дитина зброю взяла у свого родича. Стан хлопчика важкий. Його прооперували. Але він досі в реанімації.

У діда після того, що сталося, почалася істерика і проблеми з серцем. Він намагався вистрибнути з вікна.

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Слідчий комітет вже порушив кримінальну справу з цього приводу і почав проводити перевірку.

У Мережі з'явилося відео очевидців трагедії. Одна зі свідків розповіла, що в лікарні багато поліцейських, які намагаються зрозуміти - як і навіщо дідові-опікуну 10-річної дитини знадобилася зброя в дитячій лікарні.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі 12-річна дівчинка сама реанімувала матір, яка раптово перестала дихати. Однак наступного дня жінка померла в реанімації.

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онкологія Росія
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