Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Схоже, це фіаско": бійці ГУР вразили дорогий російський комплекс у Криму

Віталій Кірсанов
29 серпня 2025, 12:16
884
Знищено російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".
ГУР вразило в Криму важливу російську РЛС
ГУР вразило в Криму важливу російську РЛС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Спецпризначенці ГУР вразили в Криму дорогу ціль
  • У ГУР зазначили, що демілітаризація Криму триває

На території окупованого Криму українські розвідники вразили російську радіолокаційну станцію (РЛС) зі складу С-400 "Тріумф". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України вразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль - російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", - розповіли розвідники.

відео дня

У ГУР додають: "Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" - схоже, це фіаско".

У повідомленні йдеться про те, що демілітаризація АРК триває.

'Схоже, це фіаско': бійці ГУР вразили дорогий російський комплекс у Криму

Дивіться відео атаки на російський комплекс:

Операції ГУР - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ).

Раніше в рамках операції ГУР український ударний морський дрон зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ.

Напередодні повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський катер у районі Залізного Порту.

Інші новини:

Що таке радіолокаційний комплекс 91Н6Е

Радар 91Н6Е є ключовим елементом системи С-400. Радар є модернізованою версією станції 64N6E із системи С-300. Це панорамний тривимірний радар, змонтований на шасі MZKT-7930, який може обертатися на 360°.

Забезпечує виявлення цілей на відстанях до 600 км залежно від розміру об'єкта і здатний одночасно відстежувати до 300 цілей, супроводжуючи до 100 з них.

Умовна дальність для балістичних цілей становить до 230 км, для великих літальних апаратів на великих висотах - до 530 км, а максимальна дальність досягає 600 км.

Радар використовує двосторонній фазований антенний масив з електронним наведенням у двох площинах і програмним стрибком частоти, що робить його стійким до радіоперешкод. Після розгортання система готова до роботи приблизно за 5 хвилин.

Дані з 91Н6Е передаються в пункт управління, який координує весь бойовий цикл - від виявлення і класифікації цілей до пріоритизації та пуску ракет.

Його оперативність і автоматизоване передавання даних у пускові системи робить його центральним вузлом "ока і мозок" С-400.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

радар радари ГУР новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обмін територіями, якого не було: як Віткофф спричинив хаос у переговорах про мир

Обмін територіями, якого не було: як Віткофф спричинив хаос у переговорах про мир

12:49Політика
Удар армії РФ по Києву: аварійно-рятувальні роботи завершено

Удар армії РФ по Києву: аварійно-рятувальні роботи завершено

12:43Україна
Дефіцит та подорожчання бензину в РФ: в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ

Дефіцит та подорожчання бензину в РФ: в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ

11:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - гроші

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - гроші

Останні новини

13:11

В останні дні літа ціна раптово впала: в Україні подешевшав базовий продукт

13:06

Мотивація для Кремля: названо три фактори, які прискорять завершення війниВідео

12:49

Обмін територіями, якого не було: як Віткофф спричинив хаос у переговорах про мир

12:43

Удар армії РФ по Києву: аварійно-рятувальні роботи завершено

12:32

Терпець увірвався: принц Вільям ухвалив радикальне рішення щодо Гаррі

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
12:19

Винен у краху: РосЗМІ несподівано заступилися за Пугачову

12:16

"Схоже, це фіаско": бійці ГУР вразили дорогий російський комплекс у Криму

12:15

Треба знайти четвертого кота: більшість людей побачить лише трьох тварин

12:01

Дуже моторошні, але не отруйні: в Україні ростуть дивні та рідкісні грибиВідео

Реклама
12:01

Без молока і яєць: рецепт неймовірно смачних і оригінальних млинців

11:40

Захід не воюватиме за Україну: які гарантії безпеки може отримати КиївВідео

11:40

Чи можна упорядковувати могилу до 40 днів після похорону: священник відповівВідео

11:02

Дефіцит та подорожчання бензину в РФ: в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ

10:58

У Венеції на кінофестивалі з'явився триколор: МЗС і Мінкульт України відреагували

10:57

В США назвали спосіб закінчення війни в Україні не на користь Путіна - ЗМІ

10:40

"Майже завжди приречені": путініста Єфремова в сім'ї чекало горе

10:36

Нестерпна спека накриває Україну: де вдарить +36 градусів

10:19

Пішов до своєї музи: помер відомий композитор, чоловік Майї Плісецької

10:07

Авто перекинулося на дах: у Києві сталася смертельна ДТП із поліцейськими

10:02

Усю систему постачання армії РФ ослаблено: партизани проникли в тил ворога

Реклама
09:59

Курс долара та євро з 1 вересня: чи потрібно готуватись до різких стрибків

09:45

Жахливий персонаж: у Голлівуді знімають фільм про диктатора Путіна

09:37

"Панує плутанина": як Трамп хоче закінчити війну та чому Європа збентежена

09:27

ЗСУ пробиваються біля Покровська, окупантів масово ліквідовують - ISW

09:23

Навіщо птахи купаються в піску: лише одиниці знають правильну відповідьВідео

09:00

В інвалідному кріслі і не може говорити: у мережі з'явилося відео Едіти П'єхиВідео

08:25

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

08:10

Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуваннямПогляд

08:04

Не важливо якою мовою говориш: Каменських розлютила своїм висловлюванням у СШАВідео

08:01

Уперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами КалібрВідео

07:30

Став тінню себе: папараці вдалося сфотографувати невпізнанного Міккі Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

07:10

Де три відмінності між двома чоловіками з гітарою: на пошуки відповіді є всього 27 секунд

06:47

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

06:17

Від уроків "Мінська" до нової коаліції союзниківПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з автомобілем біля скелі за 10 с

05:23

Навіщо німці кладуть під килим фольгу: незвичний лайфхак

04:30

Визнання та новий етап: трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі 29 серпня

04:07

Чому кіт лиже, а потім раптово кусає - пояснення зоологів здивуєВідео

03:30

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - грошіВідео

Реклама
02:34

Справжню назву стерли на початку ХХ століття: хто і чому перейменував Південний БугВідео

02:05

Кількість загиблих у Києві зросла: влада розкрила масштаби нічного удару

01:56

Алмаз, якому судилося стати діамантом: Ольга Сумська показала себе в юності

01:30

"Попросила покласти край": зірка "Гаррі Поттера" розкрила свій останній план

01:01

США дають "зелене світло" великому пакету озброєння: що отримають ЗСУ найближчим часом

00:50

Дружина Monatik випадково засвітила обличчя восьмимісячного сина

00:08

Неймовірний старт і напружений фінал: як "Полісся" ледь не створило сенсацію в Італії

28 серпня, четвер
23:56

Переможниця "Холостяка-13" екстрено покинула країну через суд

23:35

Кейт Міддлтон і принц Вільям приховували від старшого сина важливу таємницю: причина

23:16

У Польщі розбився винищувач F-16 - що відомо про авіакатастрофуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти