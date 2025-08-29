'Схоже, це фіаско': бійці ГУР вразили дорогий російський комплекс у Криму

Коротко:

На території окупованого Криму українські розвідники вразили російську радіолокаційну станцію (РЛС) зі складу С-400 "Тріумф". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України вразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль - російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", - розповіли розвідники.

У ГУР додають: "Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" - схоже, це фіаско".

У повідомленні йдеться про те, що демілітаризація АРК триває.

Що таке радіолокаційний комплекс 91Н6Е

Радар 91Н6Е є ключовим елементом системи С-400. Радар є модернізованою версією станції 64N6E із системи С-300. Це панорамний тривимірний радар, змонтований на шасі MZKT-7930, який може обертатися на 360°.

Забезпечує виявлення цілей на відстанях до 600 км залежно від розміру об'єкта і здатний одночасно відстежувати до 300 цілей, супроводжуючи до 100 з них.

Умовна дальність для балістичних цілей становить до 230 км, для великих літальних апаратів на великих висотах - до 530 км, а максимальна дальність досягає 600 км.

Радар використовує двосторонній фазований антенний масив з електронним наведенням у двох площинах і програмним стрибком частоти, що робить його стійким до радіоперешкод. Після розгортання система готова до роботи приблизно за 5 хвилин.

Дані з 91Н6Е передаються в пункт управління, який координує весь бойовий цикл - від виявлення і класифікації цілей до пріоритизації та пуску ракет.

Його оперативність і автоматизоване передавання даних у пускові системи робить його центральним вузлом "ока і мозок" С-400.