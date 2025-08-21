ГУР провело успішну операцію біля Залізного Порту: знищено катер та ворожий екіпаж

Воїни показали момент знищення російського катера.

У росіян мінус катер та особовий склад / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Воїни ГУР знищили російський катер та увесь екіпаж

Удару завдали ракетою повітряного базування

У середу, 20 серпня, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський катер в районі Залізного Порту. Було застосовано ракету повітряного базування. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО та оприлюднила відео ураження ворожої цілі.

Внаслідок знищення російського катера у Херсонській області було ліквідовано весь його екіпаж. На судні перебували 5 загарбників.

Завдати високоточного руйнівного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалось завдяки лазерній підсвітці з дрона. Безпілотник також зафіксував успішне знищення військового катера.

"Збройна боротьба за Україну триває!", - написали в ГУР.

Як воїни ГУР знищили ворожий катер - дивіться відео:

Удари по ворожих цілях - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня Сили спеціальних операцій важко поранили російського генерал-лейтенанта Еседулла Абачева в Курській області. Внаслідок поранення російському генералу ампутували руку та ногу. Його було терміново доставлено літаком до Москви.

Як писав Главред, на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено російський вантажний потяг із паливно-мастильними матеріалами. Унаслідок цього рух поїздів через регіон повністю зупинено.

Крім цього, у тимчасово окупованому Мелітополі 16 серпня українська розвідка знищила склад боєприпасів та групу російських військових, завдавши ворогу нових втрат.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

