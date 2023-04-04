Поховали у 28-й день народження: на Черкащині в останню дорогу проводили захисника України

25 лютого 2022 року Олександр пішов захищати Україну від окупантів. На фронті він отримав важке поранення та проходив лікування. Але не зміг одужати.

Олександр Таран отримав важке поранення і не зміг видужати / Фото facebook Шполянська міська рада

У Черкаській області попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олександром Тараном. Захисника України поховали 2 квітня – в день його народження.

Як повідомили у Шполянській міській раді об'єднаного територіального товариства, Олександр Таран народився 2 квітня 1995 року і жив у селі Терешки, куди його сім'я переїхала в 2001 році.

Він навчався в місцевій школі та у Васильківському коледжі. У 2018 році Олександр був учасником АТО.

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"У 2018 році виконував бойові завдання в зоні АТО, а з 25 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ – добровольцем. На війні отримав поранення та перебував на лікуванні, проте 30 березня 2023 року серце військового не витримало", - йдеться у повідомленні.

Цього року герою повинно було виповнитися 28 років.

Як повідомляв Главред, 3 квітня на Смолянському військовому кладовищі Житомира попрощалися з азовцем Павлом Спиридоновим. Захисник України загинув під час оборони Маріуполя в Донецькій області рік тому.

Його тіло довгий час не могли забрати з оточеного міста, пізніше кремували в Києві. І лише зараз рідні воїна змогли гідно провести його в останню путь.

Вночі 31 березня від отриманих на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Він пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

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