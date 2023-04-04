Через рік після загибелі в Житомирі попрощалися із захисником України, загиблим у Маріуполі

Герой посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей 6 і 8 років.

​ Павло Спиридонов загинув 4 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя / Фото will-live.com

У понеділок, 3 квітня, на Смолянському військовому кладовищі Житомира попрощалися з азовцем Павлом Спиридоновим. Захисник України загинув під час оборони Маріуполя в Донецькій області рік тому.

Його тіло довгий час не могли забрати з оточеного міста, пізніше кремували в Києві. І лише зараз рідні воїна змогли гідно провести його в останню путь, пише Суспільне.

Павло Спиридонов народився в селі Урожайне Запорізької області. Він любив працювати на землі та посадив сад, займався теплицями. Також Павло дуже любив автомобілі та збудував величезний гараж, планував займатися ремонтом авто.

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Коли почалася російсько-українська війна в 2014 році, чоловік пішов на службу в Збройні Сили України. Брав участь в АТО на Донецькому напрямку.

З 2017-го служив в окремому загоні спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, був інструктором. У 2022 році планував вступити до університету, щоб здобути вищу освіту, а згодом – і звання на службі. Однак почалася повномасштабна війна.

Старший сержант "Азова" Павло Спиридонов з позивним "79-й" загинув 4 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя. 35-річний воїн отримав смертельне вогнепальне поранення після надання медичної допомоги побратиму, інформує Will Live!/Аз.

Дружина Павла разом з дітьми переїхала до Житомира і зараз зареєстрована в місті як внутрішньо переміщена особа. Саме тому вона вирішила, щоб прах її чоловіка був похований у Житомирі.

"Це найкраща людина в моєму житті. Я і діти завжди будемо пам'ятати і зберігати в серцях пам'ять про нашого героя. Ми його дуже любимо", – сказала дружина захисника Віра.

Старший сержант Спиридонов 17 квітня 2022 року був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно.

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