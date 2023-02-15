Загинув у нерівному бою з танком під Волновахою: трагічна історія прикордонника-спортсмена

Лейтенант Федір Темір був успішним спортсменом-універсалом і офіцером. І загинув у бою 7 березня 2022 року - намагаючись не допустити прориву окупантів.

Трагічна історія прикордонника-спортсмена Федіра Теміра/ колаж фото ua.depositphotos.com і ДПСУ

Лейтенант-прикордонник Федір Темір загинув у березні минулого року - і пожертвував своїм життям, щоб зупинити прорив російських окупантів під Волновахою. Його історію розповів портал "Обозрєватєль".

Темір був успішним спортсменом-універсалом. На його рахунку були турніри з поліатлону, кроссфіту, він виступав разом з полком Нацгвардії "Азов", а також брав участь у I регіональноv чемпіонаті з функціонального багатоборства серед підрозділів ЗСУ.

Фатальний для себе 2022 рік, Темір зустрічав участю у забігу Санта-Клаусів. А Востаннє брати участь у змаганнях на початку лютого 2022-го. Тоді в Маріуполі проходив турнір серед команд силових структур міського гарнізону з плавання та веслування.

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Офіцер проходив службу в прикордонній комендатурі швидкого реагування Новотроїцьке. A загинув лейтенант Темір 7 березня, обороняючи місто Волноваха під Маріуполем. Його підрозділ прикривав підступи до міста, тоді ворожі війська спробували прорватися вглиб оборони і паралельно завдавали ударів по двох інших напрямках. Темір загинув після прямого попадання танкового снаряда.

Нагадаємо, раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлупянець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також в бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка захищала рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Крім того, в жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас. Він виступав на позиції правого захисника в командах майстрів "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

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