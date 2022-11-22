УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Був талановитим артистом балету: у боях за Україну трагічно загинув 26-річний захисник

22 листопада 2022, 22:00

Загиблий захисник України був родом із Донецька. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на бахмутському напрямку.

погибший защитник
Захиснику було лише 26 років / Національна оперета України

У боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на бахмутському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Національної оперети України у Facebook.

"Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна слава і пам’ять нашому Герою!", - йдеться в повідомленні.

Співчуття у зв'язку із загибеллю артиста опубліковано також на сторінці у Facebook селища міського типу Народичі Житомирської області – із червня 2014 року артист мав статус переселенця у селі Старий Дорогинь.

"На бахмутському напрямку 13 листопада загинув наш військовий, уродженець м. Донецьк, молодий, талановитий, артист балету Київського національного академічного театру оперети Хлуп'янець Вадим Васильович 04.06.1996 р. н. Неможливо підібрати слова, щоб виразити наші співчуття рідним та близьким", - ідеться в публікації.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

Більше новин про загиблих героїв України:

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:38

Зіпсувала все одним вчинком: Меган Маркл повторила фатальну помилку принцеси Діани

22:35

Коли закінчиться активна фаза війни і чи підуть ЗСУ на Росію: Жданов назвав сценарійВідео

22:30

День бухгалтера 2023: теплі вітання для серйозних повелителів цифрФото

22:00

Був талановитим артистом балету: у боях за Україну трагічно загинув 26-річний захисник

21:24

Україні можуть загрожувати аварійні відключення світла через морози - Шмигаль

Реклама
21:04

У Росії є ресурс для 3-4 масованих ракетних атак по Україні - ДаніловВідео

20:37

У Криму прогриміла серія вибухів: окупанти кричать про роботу ППО і "атаку безпілотників"Відео

20:35

Прикмети на 24 листопада: які 3 речі не можна робити, щоб біди в будинок не залучитиВідео

20:07

Через півстоліття: медики встановили причину загадкової смерті Брюса Лі

19:57

Керівникам УАФ вручили підозри у будівлі Генеральної прокуратури

19:53

"Пропаганда чаклунства та сатанізму": у Росії видали маразм про "Гаррі Поттера"

19:31

Favbet Foundation передав поліції позашляховик Hyundai

19:20

Їх можуть заспокоїти тільки санітариПогляд

19:13

Два пенсіонери в Росії жорстоко закликали до вбивств українцівВідео

19:10

Зірка фільмів Леон і Дракула завершує акторську кар'єру

18:32

Розгулює по ресторанах з Марченко: Медведчук знайшовся в КримуВідео

18:23

Газпром вибухнув звинуваченням на адресу України і погрожує скоротити транзитВідео

18:22

"Макрон на зв'язку": російські пранкери розвели президента Польщі ДудуВідео

17:52

У парламенті хочуть посилити контроль над обігом підакцизних товарів

17:49

Путіна можна знищити в бункері: у спецпідрозділі ЗСУ розповіли про диверсії в тилу РФВідео

Реклама
17:27

Лорак знайшлася та зробила заяву, чому так довго мовчитьВідео

17:21

"Ми повинні бути готові до ескалації": Шольц прогнозує посилення агресії РФ проти УкраїниВідео

17:16

Оточення Путіна вже визначилося з наступником, це не Пригожин і не Кадиров - Невзлін

17:05

Чорна п'ятниця: розбираємося в історії виникнення та сьогоднішніх реаліях новости компании

17:03

Орбан лицемірно виправдався через зашквар з частиною України на карті "Великої Угорщини"Відео

16:57

"На Заході цього не розуміють": Фесенко розповів про підступний план диктатора ПутінаВідео

16:38

В Україні різко потеплішає: синоптики назвали дати приходу "весни"Відео

16:33

Помер Герой України, радянський дисидент Юрій Шухевич

16:29

"Понти "РФ: у Зеленського відповіли на відмову Кремля "скидати владу" в УкраїніВідео

16:26

5 причин не викидати шкірку граната у відро для сміття

16:10

Прикмети на 23 листопада: чому в цей день ніколи не можна нічого віддавати людямВідео

16:05

Не тільки молоком: чим не можна годувати котів

16:01

"Дрімуча, як тундра" : у РФ принизили "вискочку" Івлєєву

15:43

Як усунути подряпини на дзеркалі: 6 способів з перевіреним результатом

15:30

"Путін упиратиметься": Невзлін розповів, як скоро Україна зможе повернути собі Крим

15:27

Interkassa на Мальті зібрала донати для України через платформу United24 новости компании

15:13

Vodafone різко підвищить тарифи: українці дізналися дату і нову цінуВідео

15:09

Костянтин Меладзе вперше відреагував на чутки про розлучення з Брежнєвою

15:00

Вибух на Кримському мосту та ЗСУ біля перешийка перетворять Крим на острів - генерал РоманенкоВідео

14:58

Підвищення пенсій з грудня: кому і на скільки збільшать виплатиФотоВідео

Реклама
14:57

"Це був публічний обман": через 9 місяців Аліна Паш зізналася в незаконному відвідуванні Криму

14:57

Україна попередила Іран про наслідки: у МЗС розповіли про зустріч щодо дронів-камікадзе для РФВідео

14:53

"Можуть постраждати інші країни": Науседа заявив, що війна в Україні переходить у наступну фазуВідео

14:44

Росія дасть Україну спокій: Жданов назвав єдину умовуВідео

14:42

"Народна війна": Путін задумав оголосити повну мобілізацію в Росії - ЗМІ

14:40

Три бюджетних салати на Новий рік за 60 гривень: швидкі рецептиВідео

14:28

"2-3 мільйони українців будуть змушені покинути домівки": у ВООЗ попередили про "найчорніші дні війни"Відео

14:25

Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 назвав найкращий гурт в УкраїніВідео

14:10

Ракети закінчуються: потенціалу РФ залишилося на 3 масовані атаки - ЗМІВідео

14:05

"Бавовна у Москві": українців втішили новинами про розробку далекобійного безпілотникаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буря
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти