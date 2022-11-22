Був талановитим артистом балету: у боях за Україну трагічно загинув 26-річний захисник

Захиснику було лише 26 років / Національна оперета України

У боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на бахмутському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Національної оперети України у Facebook.

"Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна слава і пам’ять нашому Герою!", - йдеться в повідомленні.

Співчуття у зв'язку із загибеллю артиста опубліковано також на сторінці у Facebook селища міського типу Народичі Житомирської області – із червня 2014 року артист мав статус переселенця у селі Старий Дорогинь.

"На бахмутському напрямку 13 листопада загинув наш військовий, уродженець м. Донецьк, молодий, талановитий, артист балету Київського національного академічного театру оперети Хлуп'янець Вадим Васильович 04.06.1996 р. н. Неможливо підібрати слова, щоб виразити наші співчуття рідним та близьким", - ідеться в публікації.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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