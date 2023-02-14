У боях за Україну загинув відомий вівчар Михайло Кознюк

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув відомий український вівчар Михайло Кознюк із села Буковець. Він отримав важке поранення в ході російських артилерійських обстрілів на Донецькому напрямку.
Як повідомляється на Facebook-сторінці Верховинської селищної ради та Буковецької гімназії, Михайло був головним сержантом 2 гірничо-штурмової роти.
Кознюк родом із села Буковець, вирушив на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року.
12 лютого військовий загинув у віці 26 років.
"Михайло Кознюк відстоював свободу власної держави і, на жаль, 12 лютого 2023 року в результаті поранень, викликаних ворожим артилерійським обстрілом на Донецькому напрямку, віддав своє життя за наше майбутнє, за кожного з нас", - йдеться у повідомленні.
Михайло Кознюк став відомий у 2015 році після сюжету "5 каналу", в якому він розповів на Карпатському діалекті про особливості роботи вівчаря в Карпатах.
Це відео переглянули понад 1 мільйон користувачів на YouTube.
Як повідомляв Главред, захищаючи Україну, загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років.
Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.
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