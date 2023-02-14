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У боях за Україну загинув відомий вівчар Михайло Кознюк

14 лютого 2023, 07:12
Захисник України Михайло Кознюк отримав важке поранення в ході російських артилерійських обстрілів на Донецькому напрямку.
Михайло Кознюк
Михайло Кознюк став відомий у 2015 році після сюжету "5 каналу" / Фото facebook.com/verkhovyna.selushna.rada, скріншот

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув відомий український вівчар Михайло Кознюк із села Буковець. Він отримав важке поранення в ході російських артилерійських обстрілів на Донецькому напрямку.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Верховинської селищної ради та Буковецької гімназії, Михайло був головним сержантом 2 гірничо-штурмової роти.

Кознюк родом із села Буковець, вирушив на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року.

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12 лютого військовий загинув у віці 26 років.

"Михайло Кознюк відстоював свободу власної держави і, на жаль, 12 лютого 2023 року в результаті поранень, викликаних ворожим артилерійським обстрілом на Донецькому напрямку, віддав своє життя за наше майбутнє, за кожного з нас", - йдеться у повідомленні.

Михайло Кознюк
​ Михайло Кознюк загинув 12 лютого у віці 26 років / Фото facebook.com/verkhovyna.selushna.rada

Михайло Кознюк став відомий у 2015 році після сюжету "5 каналу", в якому він розповів на Карпатському діалекті про особливості роботи вівчаря в Карпатах.

Це відео переглянули понад 1 мільйон користувачів на YouTube.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну, загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років.

Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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