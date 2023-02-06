Під Соледаром трагічно загинув український захисник: у нього залишилося двоє діток і вагітна дружина

Захисника всі пам'ятають як добру, світлу, завжди позитивну людину. Він завжди був готовий прийти на допомогу, підтримати, розрадити й надихнути.

Під Соледаром трагічно загинув захисник Павло Причепа/ Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У боях за свободу України 4 січня трагічно загинув 32-річний захисник Павло Причепа. Герой загинув у кривавій боротьбі під Соледаром. У воїна залишилася вагітна дружина та двоє малолітніх дітей. Про це повідомляє Національний університет "Києво-Могилянська академія", випускником якого він був.

"Із глибоким сумом повідомляємо про ще одну непоправну втрату: захищаючи свободу й незалежність нашої країни, у боях під Соледаром загинув випускник НаУКМА – Павло Причепа. Павло закінчив бакалаврську (2011) та магістерську (2013) програму з екології НаУКМА. Був призваний до лав ЗСУ і без вагань пішов захищати Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Мати Павла, Галина Причепа, пригадує, що чоловік був морально готовим захищати країну від російської навали, бо дуже любив Україну і хотів, щоб його діти зростали у вільній державі.

Як зазначається, захисник воював у складі 61-ї механізованої Степової бригади, у 99-му батальйоні. Був командиром 2-го відділення 2-го протитанкового взводу. Пройшов програму підготовки у Великій Британії за програмою операції INTERFLEX, отримав відзнаку за лідерські здібності. Відмінно знаючи англійську, допомагав перекладачам.

"Воював на Херсонському напрямку, брав участь у боях під Соледаром, до останнього стояв під містом. На зв’язок із рідними востаннє вийшов 1-го січня. Родина, друзі, всі небайдужі шукали його протягом всього січня по шпиталях і маленьких лікарнях, з-поміж списків та на сайтах полонених. Але, на жаль, надія не справдилася… У хлопця залишилася вагітна дружина Катерина, двоє маленьких неповнолітніх дітей, мама – пані Галина та сестра Лідія", - повідомляють у НаУКМА.

Зазначається, що однокурсники та викладачі згадують захисника як добру, світлу, завжди позитивну людину. Він завжди був готовий прийти на допомогу, підтримати, розрадити й надихнути. А ще він дуже любив музику й не уявляв без неї свого життя.

"Могилянська спільнота висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям Павла... Вічна пам’ять, повага та безмежна вдячність захиснику України, герою, патріоту, могилянцю Павлу Причепі!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, у жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас. Він виступав на позиції правого захисника в командах майстрів "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

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