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"Виконувала дуже складні бойові завдання": на війні загинула молода захисниця з позивним "Аїда"

29 грудня 2022, 19:05
Спершу Влада стала на захист України як бойовий медик. Однак у процесі проходження обов'язкової піхотної підготовки показала себе як справжній воїн.
'Виконувала дуже складні бойові завдання': на війні загинула молода захисниця з позивним 'Аїда'
На війні загинула молода захисниця Владислава Черних / Facebook Vsevolod Kozhemyako

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та дочок у боротьбі з російськими окупантами. Так, 28 грудня, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

"Я особисто забирав Владу з дому, коли в травні цього року мені сказали, що є дівчинка, яка хоче до нас в підрозділ, але мешкає за містом (майже в зоні бойових дій) і не може добратися до Харкова . Я був поруч і заїхав за нею. Її тоді з гордістю проводжала вся родина", - пригадує командир підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко.

Владислава стала на захист України спершу як бойовий медик, проте у підрозділі всі обов'язково мали пройти піхотну підготовку. Головний сержант одразу помітив, що жінка дуже влучно і впевнено працює зі стрілецькою зброєю.

"Пам’ятаю, як вона на моїх очах з першого пострілу влучила в ціль з гранатомета. І всі зрозуміли, що це серйозний боєць. Влада була дуже жадібна до нових знань. Вона постійно навчалася військовій справі. Вона прийшла до нас як медик, але працювала і в розвідці, а потім стала пілотом дронів. Вона була сфокусована на знищенні окупантів і звільнені від них української землі. Не один раз виконувала дуже складні бойові завдання", - розповів Кожемяко.

Він пригадав, як усього кілька тижнів тому Влада врятувала життя тяжко пораненому побратиму. Дівчина надала йому першу допомогу просто на полі бою, коли їх екіпаж БПЛА потрапив під вогонь ворожого гелікоптера.

"Щирі співчуття та велика шана батькам Влади, які подарували України і світу таку гідну дочку! Герої не вмирають і Влада назавжди залишиться нашою сестрою! Ми обов’язково за неї помстимось!", - наголосив командир підрозділу "Хартія".

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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