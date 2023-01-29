28-річний Руслан Курдас був вихованцем Запорізького футболу. І чимало пограв у різних командах з різних частин України.

У боях з ворогами загинув колишній гравець "Таврії" та запорізького "Металурга" Руслан Курдас / https://ua.depositphotos.com та ФК "Кристал"

28-річний футболіст Руслан Курдас загинув у жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область). Про це повідомляє в Facebook колишній пресаташе ФК "Перемога" Дмитро Москаленко.

Курдас був вихованцем Запорізького футболу. Але розпочав свій шлях у професійному спорті у 2011 році у складі "Динамо" з Хмельницького. Виступав на позиції правого захисника в командах майстрів "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

У складі останнього провів один матч у Другій лізі, один матч у Кубку України у 2020 році та п'ять матчів в аматорській першості України.

Крім того, Курдас виступав у складі "Кристала" з Чортківа (Тернопільська область). За цю команду провів 54 гри в обласному та в аматорському чемпіонаті України (забив 19 голів) і навіть був капітаном команди.

Паралельно Курдас працював учителем з фізичного виховання в Чортківській гімназії № 3. А після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт.

Нагадаємо, раніше захищаючи Україну від російських окупантів, загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня з ним попрощалися в Кам'янець-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.

Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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