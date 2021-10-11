Нові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспорт

В Україні посилять карантин / УНІАН

У понеділок, 11 жовтня, Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину в Україні, пише Новое время.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з жовтим, помаранчевим або червоним рівнем карантину будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з цих документів:

документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифікату, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозової вакцини або двома дозами дводозової вакцини, які дозволені ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, дія якої підтверджена за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Дія;

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрестесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобусні маршрути, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака і пасажирів зазначених документів несе перевізник.

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Коронавірус в Україні

Карантин в Україні хочуть посилити вже найближчими днями. Держкомісія може прийняти рішення про перехід ряду регіонів в" червону " зону карантину.

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