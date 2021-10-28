Кафе, ресторани і транспорт під забороною, але не для всіх: Київ в червоній зоні з 1 листопада

У Києві не буде обмежень для тих, хто зробив щеплення проти COVID-19 / УНІАН

Київ з 1 листопада офіційно переходить з помаранчевої до червоної зону карантинних обмежень. Рішення ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Червона зона передбачає обмеження на роботу закладів громадського харчування, непродовольчих ринків і спортивних залів. Однак заборони не діятимуть для тих, у кого є COVID-сертифікат або негативний тест. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що обмеження не діятимуть для тих, хто вакцинований. Йдеться про співробітників закладів, їх відвідувачів, та пасажирів громадського транспорту.

"Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів і т.п. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Вакцинуйтеся, щоб зупинити поширення пандемії!"- підкреслив Немчінов.

Що заборонено в червоній зоні

Робота закладів сфери громадського харчування (крім адресної доставки та замовлень на винос)

Робота торговельно-розважальних закладів, театрів і кінотеатрів

Робота навчальних закладів, крім дитячих садків та молодшої школи (однак у Києві дистанційне навчання очікує і на учнів 1-4 класів, про що сказав Кличко, - ред.)

Забороняється робота непродовольчих ринків, магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів

Не повинні працювати з аклади культури, крім історико-культурних заповідників

Заборонено проведення заходів щодо планових госпіталізацій, виняток - допомога вагітним і людям з онкологічними захворюваннями у разі загрози їх життю.

Що має працювати в червоній зоні

Аптека

Пошта

Банк

Автозаправки

Ветеринарні магазини

Продовольчі магазини

Кому не загрожує карантин у червоній зоні

Особам, у яких в наявності внутрішній або міжнародний COVID-сертифікат, що підтверджує проходження повноцінного курсу вакцинації від коронавірусу (два щеплення). Документальне підтвердження - або паперовий варіант, або електронний у застосунку Дія.

Людям, у яких є довідка про те, що вони перехворіли на коронавірус.

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Карантин в червоній зоні не поширюватиметься і на тих людей, у яких є негативний тест на COVID-19 (або ПЛР-тест, або експрес-тест на антиген). Термін дії документа - не пізніше 72 годин до відвідування заходу.читайте такожУ МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун

Кафе, бари, ресторани, ТРЦ і продовольчі магазини можуть працювати у тому випадку, якщо весь їх персонал повністю вакциновано.

Люди в червоній зоні можуть ходити до вищевказаних закладів у тому випадку, якщо у них є негативний тест на коронавірус, або щеплення від коронавірусу, або документ, що підтверджує одужання від COVID-19.

Карантин у Києві

Київський мер Віталій Кличко у четвер, 28 жовтня, зробив заяву про те, що у Києві вирішили посилити карантин з 1 листопада. Відвідувати заклади громадського харчування, а також їздити в громадському транспорті, можна буде тільки з негативним тестом на коронавірус або COVID-сертифікатом. Також він закликав Державну комісію ТЕБ і НС перевести Київ до червоної зони карантинних обмежень.

Школи Києва з 1 листопада перейдуть на дистанційне навчання. Обмеження повинні поширюватися на учнів молодшої та старшої школи.

У Київській міській державній адміністрації раніше попереджали, що локдаун у Києві неминучий, а заборони, здебільшого, діятимуть для тих, хто не зробив щеплення від COVID-19.