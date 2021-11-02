Мінцифри відкрило в Києві пункти підтримки "Діі", де допомагають зробити COVID-сертифікат: адреси

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров переконаний - чим швидше люди вакцинуються від коронавірусу, тим швидше вся країна вийде з "червоної зони".
У Києві відкрилися пункти підтримки додатку "Дія", де допоможуть відразу після вакцинації сформувати COVID-сертифікат. Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Запускаємо пункти команди підтримки "Діі" з COVID-сертифікатами офлайн в Києві. Ми підкажемо, як вам відразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", – пише чиновник.
Зараз центри підтримки працюють в центрах вакцинації за такими адресами:
- Центральний залізничний вокзал, площа Вокзальна, 1;
- Торговий центр River Mall, Дніпровська набережна, 12.
"Через кілька днів скажемо ще про два нові пункти підтримки, які ми запускаємо. Українці починають масово вакцинуватися і генерувати сертифікати. Це втішні новини, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони і повернемося до нормального життя без обмежень", – додав Федоров.
Чиновник нагадав, що відтепер для того, щоб згенерувати в "Діі" COVID-сертифікат, не потрібно створювати електронний підпис. Потрібно просто зайти в додаток або на портал і натиснути "отримати сертифікат".
"Сертифікат сгенерируется. Підписувати особою запит на сертифікат не потрібно", - зазначив міністр.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мінцифри спростило генерацію covid-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.
За словами Михайла Федорова, зараз команда розробників намагається спростити для лікарів Введення даних щодо вакцинації, щоб усунути помилки з дозами, партіями і нумерацією препаратів. Крім того, Медичні лабораторії підключаються в цифровій системі МОЗ і НСЗУ.
Писали також, що кіберполіція затримала 21-річного українця, яка розробила фейкову "Дію". Молодика виявили в Запоріжжі, де він через месенджери продавав за 100 грн доступ до додатка для створення підроблених цифрових документів, у тому числі COVID-сертифікатів.