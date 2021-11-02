Мінцифри відкрило в Києві пункти підтримки "Діі", де допомагають зробити COVID-сертифікат: адреси

Додаток "Дія" / Минцифры

У Києві відкрилися пункти підтримки додатку "Дія", де допоможуть відразу після вакцинації сформувати COVID-сертифікат. Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо пункти команди підтримки "Діі" з COVID-сертифікатами офлайн в Києві. Ми підкажемо, як вам відразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", – пише чиновник.

Зараз центри підтримки працюють в центрах вакцинації за такими адресами:

Центральний залізничний вокзал, площа Вокзальна, 1;

Торговий центр River Mall, Дніпровська набережна, 12.

"Через кілька днів скажемо ще про два нові пункти підтримки, які ми запускаємо. Українці починають масово вакцинуватися і генерувати сертифікати. Це втішні новини, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони і повернемося до нормального життя без обмежень", – додав Федоров.

Чиновник нагадав, що відтепер для того, щоб згенерувати в "Діі" COVID-сертифікат, не потрібно створювати електронний підпис. Потрібно просто зайти в додаток або на портал і натиснути "отримати сертифікат".

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"Сертифікат сгенерируется. Підписувати особою запит на сертифікат не потрібно", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мінцифри спростило генерацію covid-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.

За словами Михайла Федорова, зараз команда розробників намагається спростити для лікарів Введення даних щодо вакцинації, щоб усунути помилки з дозами, партіями і нумерацією препаратів. Крім того, Медичні лабораторії підключаються в цифровій системі МОЗ і НСЗУ.

Писали також, що кіберполіція затримала 21-річного українця, яка розробила фейкову "Дію". Молодика виявили в Запоріжжі, де він через месенджери продавав за 100 грн доступ до додатка для створення підроблених цифрових документів, у тому числі COVID-сертифікатів.