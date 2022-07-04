"Відправили нас, як м'ясо": окупанти скаржаться на оточення і наступ ЗСУ - перехоплення розмови

Окупанти/ Reuters, Радіо Свобода

Російські окупанти все частіше ведуть розмови зі своїми рідними, в яких кажуть, що не хочуть воювати, тому пишуть рапорти на звільнення.

Окупант просить свою матір у телефонній розмові, після виходу з оточення, щоб та зверталася до прокуратури через неможливість отримати відповідні документи.

"Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав. Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони на.... Відправили нас, як м'ясо", - скаржиться окупант.

Вояка додає, що під час виходу багатьох з них "перебили", тому що їх відправили "на забій". Заяву він вже написав і ось-ось повинен виїхати в Росію.

"Мені взагалі все одно (ред.) на цю армію. З їх ставленням, як до м'яса. Я ще приїду і судитися буду, що не відпускали, коли документи вже подали. Сказали, що в моєму випадку або 200-м, або 300-м звідси поїду", - каже окупант.

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Війна в Україні

Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

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