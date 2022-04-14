Вчорашні школярі, недоучки і любителі горілки: журналісти вирахували окупантів, щолютували в Бородянці

Російські окупанти / слідство . Інфо

Українські журналісти ідентифікували деяких окупантів з армії РФ, які скоювали військові злочини в селищі Бородянка на Київщині. Дослідження здійснили співробітники проекту "Слідство.Інфо".

Більшість росіян з попереднього списку, викладеного співробітниками української розвідки, виявилися вельми молодими. І майже всі з них не мають вищої освіти. Далі, принаймні, частина окупантів з цього списку досі живі, оскільки активні в соцмережах.

Першим верифікували встановили особу 20-річного рядового-гранатометника Павла Петрова. Як свідчать його соцмережі, він любив розпивати спиртні напої і хвалитися вживанням заборонених речовин. І вже 10 квітня окупант виклав фото, зняте, з великою ймовірністю, в Україні.

Павло Петров

Ще один окупант, ідентифікований журналістами, - заступник командира взводу і командир бойової машини, сержант Анатолій Возісов. Це один з найдосвідченіших окупантів зі списку. Йому вже 31 рік. Возісов теж не обтяжував себе отриманням освіти. Він закінчив 11 класів і відразу ж пішов в армію. В якій служить за контрактом досі.

Анатолій Возисов

Ще один росіянин, особу якого встановили журналісти, — 27-річний сержант Дмитро Горбунов, який обіймає посаду командира бойової машини. Теж має тільки шкільну освіту. Служити у військах РФ Горбунов почав ще 2014 році. У соціальній мережі "ВКонтакте" Горбунов підписаний як Чугунов. І, як видно на фото, він любить проводити дозвілля, вживаючи горілку.

Дмитро Горбунов

читайте також"Будь сильним, як ця кухонна шафа": мережу облетіло фото зі зруйнованого будинку в Бородянці

Нагадаємо, Бородянка Київської області була звільнена від російських окупантів 1 квітня. Після цього в мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жили люди, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа, що висить над прірвою. Більш того, весь посуд в шафі – ціла, а зверху стоїть керамічний півник.

У мережі миттю відреагували на це фото. Вцілілу кухонну шафу почали порівнювати зі стійкістю українського народу. Під фото залишали підписи "Будь сильним, як ця кухонна шафа", "беріть приклад з цієї шафки" тощо.

Пізніше, коли Київ відвідував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон українська художниця подарувала йому і президенту України Володимиру Зеленському керамічних півників - таких же, як і в Бородянці.

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