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Мамі й дочці на пероні відірвало ноги - історія сім'ї, яка пережила обстріл вокзалу в Краматорську

12 травня 2022, 13:09

11-річний Ярослав, якому дивом вдалося вижити після ракетного удару окупантів, доглядає за сестрою та мамою. Рідний тато дітей помер, а вітчим пішов на війну.

Постраждала сім'я з Краматорська
Постраждала сім'я з Краматорська скоро відправиться у США на протезування / Фото facebook.com/1tmolviv

На початку квітня російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Васлідок удару загинули 57 осіб, були поранені - ще 109, серед них і 11-річна дівчинка Яна та її мама Наталя. Дівчинці відірвало обидві ноги, її матері - одну. Синові жінки дивом вдалося вціліти.

Зараз сім'я перебуває в одній з дитячих лікарень Львова, де кілька тижнів проходить лікування. За мамою і сестрою-близнючкою доглядає 11-річний Ярослав.

"Він подорослішав у той момент, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Сестра-близнючка та мама, які були на пероні, залишилися без ніг: дівчинка — обох, жінка — однієї. І 11-річний Ярослав тепер за ними доглядає. Навіть сам ходить в магазин поруч з лікарнею", - розповіли в першому медичному об'єднанні Львова.

Постраждала сім'я з Новгородського Донецької області. Рідний тато дітей помер, а вітчим пішов воювати. На початку квітня мати дітей Наталія вирішила вивезти сина і дочку з-під обстрілів. З валізами вони приїхали на вокзал Краматорська.

Поки чекали на поїзд, Яна попросила у мами чаю, його на пероні готували волонтери. Ярослав залишився охороняти речі в приміщенні. Коли мама з сестричкою вийшли на вулицю, пролунав вибух.

"Наталя, яка досі не може пробачити того походу за чаєм, згадує: коли відкрила очі, все було в крові. Потім побачила, що у дочки немає ніг. А після того, як не змогла піднятися, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки", — йдеться в повідомленні.

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Наталя втратила одну ногу / facebook.com/1tmolviv
11-річна Яна залишилася без двох ніг
11-річна Яна залишилася без двох ніг / facebook.com/1tmolviv
11-річний Ярослав піклується про маму і сестру
11-річний Ярослав піклується про маму і сестру / facebook.com/1tmolviv

До Львова сім'ю доставив евакуаційний потяг. Зараз діти і мама вже посміхаються, тому що, нарешті знаходяться в безпеці. Скоро сім'я відправиться на протезування та реабілітацію в США.

Ракетний удар РФ по Краматорську

Обстріл вокзалу в Краматорську стався в п'ятницю, 8 квітня. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

На трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою "Точка-У" і зазначив, що на місці вже працюють рятувальники і поліція.

"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", – написав президент на своїй сторінці в Instagram.

Аналітик відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков вважає, що російська армія спланувала обстріл залізничного вокзалу в Краматорську, щоби звинуватити Україну, виходячи з того, що нібито тільки у нас є ракетні комплекси Точка У.

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