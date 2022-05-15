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Експерт пояснив, чому Росія атакуватиме ракетами західні області України

15 травня 2022, 15:22

Немає надійних і перевірених свідчень того, що командування російських окупантів втратило стратегічний інтерес до західних регіонів України, говорить експерт.

Ракета, вибух
Експерт пояснив, чому Росія атакуватиме ракетами західні області України / скріншот з відео / ua.depositphotos.com

Російські агресори вдаватиметься до ракетних обстрілів західних областей України - для того, щоб заповнити відсутність активних бойових дій на суші. Про це в ефірі каналу "Перший Західний"заявив відомий військовий експерт Олег Жданов.

Той факт, що окупанти певний час (аж до 15 травня) не завдавали ударів по Заходу України, каже фахівець, ніяк не свідчить про втрату у них стратегічного інтересу до цих регіонів.

"Це доказ того, що Росія має обмежену кількість ракет, які можуть дістатися до західних регіонів. І це добре", - каже Жданов.

Експерт зазначив, що зараз ракетні удари окупантів зосереджені на Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Противник намагається порушити нашу систему забезпечення ЗСУ. Але коли почнеться цей окопний період. Тоді Росія може знову повернутися в західні регіони. Їй потрібно буде заповнювати відсутність активних бойових дій на суші ось цією дистанційною війною, а саме нанесенням ракетних ударів", – вважає Жданов.

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Нагадаємо, раніше, 15 травня, близько 04.30 за київським часом, армія РФ випустила чотири ракети по Львівській області. Дві з них збили сили протиповітряної оборони.

Решта повністю знищили військовий об'єкт в Яворівському районі, всього в 15 км від кордону з Польщею, ЄС і НАТО.

Люди від ворожої атаки не постраждали.

За словами градоначальника Львова Андрія Садового, дальність польоту запущених ракет становила 1,5 тисячі кілометрів.

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Автор: Єгор Бунін
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Олег Жданов новини України війна Росії та України
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