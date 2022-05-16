Рашисти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк: пошкоджені будинки, лікарня, багато жертв

Російські війська безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк / facebook.com/sergey.gaidai.loga

Рашисти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк у Луганської області. Під удар знову потрапила лікарня, загинули не менше 10 осіб, повідомляє у Facebook голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти без зупинки б'ють по Сєвєродонецьку. Пошкоджені будинки, знову обстріляли лікарню. Не менше 10 загиблих", - написав він.

За його словами, сьогодні, 16 травня, окупанти цілий день ведуть прицільний вогонь по Сєвєродонецьку. Внаслідок обстрілів найбільше постраждало медмістечко. Снаряди влучили майже в кожен корпус лікарні населеного пункту.

Голова ОВА додав, що окупанти також потрапили до науково-виробничого підприємства і обстріляли багатоповерхівки в різних районах міста. Він підкреслив, що уточнити кількість загиблих неможливо через постійні удари.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи розбили колону техніки російських окупантів, яка рухалася українськими полями. Влучними ударами її знищили артилеристи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, у селищі Білогорівка Луганської області російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець. 11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости. В результаті удару армія РФ втратила 485 окупантів і більше 80 одиниць техніки.

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