Знайшли залишки трупа і кулон: 13-річна Софія, яка зникла під час обстрілу авто, могла загинути

Під Харковом окупанти розстріляли евакуаційну колону / Фото Facebook Сергій Болвінов

Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону під Старим Салтовом у Харківській області. Люди намагалися прорватися до Харкова з тимчасово окупованих територій. В одному з автомобілів виявили кулон 13-річної Софії Раєцької. Дівчинку шукали через соціальні мережі.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, в поліцію надійшла інформація про те, що втрачено зв'язок з людьми, які рухалися колоною з 15 авто, біля смт Старий Салтів у напрямку Харкова. Через бойові дії дістатися до місця руху колони було неможливо. Місцезнаходження колони встановили 6 травня.

Фото Facebook Сергій Болвінов

"Прибувши на місце, слідчі виявили розбитий ворожий танк, в 150 метрах від нього, в напрямку колони, два обгорілих трупи із залишками військової форми РФ, ще через 300 метрів від них – шість автомобілів з отворами від куль і уламків" — повідомив Болвінов.

В автомобілях знайдені чотири трупи. За попередніми даними, це люди з евакуаційної колони. Зараз ідентифікувати всі трупи неможливо через їх стан.

Фото Facebook Сергій Болвінов

Фото Facebook Сергій Болвінов

У цій колоні їхала сім'я Раєцьких з окупованого Вовчанська: мама Катерина з двома дочками - 13-річною Софією і 6-місячною Варварою. При обстрілі Катерина Раєцька отримала дуже важкі поранення. Її разом з немовлям вивезли до Вовчанської лікарні. Доля Софії залишалася невідомою.

У волонтерів, які розшукували дитину з 4 травня, була інформація, що дівчинка може перебувати в одній з лікарень Харкова.

Як розпізнавальний знак дівчинки називали кулон з її ім'ям, який був на Софії.

Софія Раєвська / Фото Ольги Вац

"Окремо хочу додати про дівчинку, яку шукали через соціальні мережі — Раєцька Софія. На жаль, в автомобілі, в якому вона перебувала, знайдено залишки трупа і кулон, на який посилаються рідні", — написав Болвінов.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу.

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