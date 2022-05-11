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Неймовірний порятунок: у Маріуполі новонародженого з-під завалів і обстрілів повернули матері

11 травня 2022, 09:43

Малюка привезли в місцеву лікарню, і він ледь не помер.

Маріуполь, війна
Руйнування в Маріуполі / Фото Reuters

У Маріуполі вдалося врятувати новонародженого, який разом з мамою потрапив під сильні обстріли через кілька днів після пологів.

Малюка привезли в місцеву лікарню, і він ледь не помер. Про це розповів журналіст Олег Ущенко.

З-під обстрілів - в пологовий будинок

Новонародженому було днів 5 від народження. Лікар у загальному хаосі і під звуки вибухів не відразу зрозумів, про що мова – він тільки заснув після зміни.

Малюка віднесли до породіль. Там його відмили і почали годувати грудним молоком. У перший день йому стало краще, на другий – гірше, на третій – ще гірше.

Виявилося, що у немовляти був опік. Педіатр сказав, що якщо дитину терміново не доставити в опікове відділення, то можна готувати коробку з-під взуття.

Чудо порятунку і зустріч з мамою

Доброволець заявив, що заради порятунку малюка, він промчить швидше ракети і кулі і довезе дитину. І довіз!

Малюка принесли в опікове відділення, почали оформляти, і тут якась медсестра згадала, що у них з опіками лежить молода мама, яка божеволіє - вона 10 днів тому народила хлопчика, але в будинок прилетіло. А вона від страшних опіків зомліла і тепер не знає, де її син і що з ним.

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А ще через пару хвилин молода мама, зі сльозами на очах, притискала до грудей свого первістка…

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