Військовий експерт попередив: РФ може відновити масований ракетний обстріл України

РФ має в своєму розпорядженні обмежену кількість ракет, які можуть дістатися до західних регіонів України.
У разі переходу війни в Україні в затяжний стан російські окупанти можуть відновити масовані ракетні удари, в тому числі по західних областях.
Як підкреслив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Перший Західний, ворог жодним чином не втратив інтерес до Львівщини.
"Це говорить про те, що у нього обмежена кількість ракет, які можуть дістатися до західних регіонів України. І це добре. На сьогоднішній день ракетні удари зосереджені в основному по півдню України, а це Одеська область, Миколаївська, і - по центральних областях України - Запорізька, Криворізький район, Дніпропетровська", - розповів Жданов.
Разом з тим він упевнений в тому, що противник намагається порушити нашу систему забезпечення збройних сил.
"Але коли почнеться цей окопний період, про який говорив пан Резніков (затяжна фаза війни – ред.), то тоді Росія може знову повернутися в західні регіони. Їй потрібно буде заповнювати відсутність активних бойових дій на суші ось цією дистанційною війною, а саме нанесенням ракетних ударів", – додав Жданов.
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Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали ракетного удару відразу по декількох областях України.
У ряді регіонів були чутні вибухи. В результаті влучень виникли пожежі. Очевидці публікують кадри з місця події.
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