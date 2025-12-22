Актор-воїн Федінчик розкрив, як демобілізувався із ЗСУ: "Встановили титанову конструкцію"

Андрій Федінчик захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Андрій Федінчик демобілізація / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Федінчик

Український актор і військовослужбовець Андрій Федінчик розповів про те, як демобілізувався з лав Збройних Сил України. В інтерв'ю Аліні Доротюк він зізнався, які проблеми зі здоров'ям заробив в армії.

За словами Фединчика, йому вдалося демобілізуватися через ВЛК. Річ у тім, що під час служби стан його хребта погіршився настільки, що потрібна була операція.

Андрій Федінчик у ЗСУ / скрін із відео

"Мені встановили титанову конструкцію в хребет. Зносився хребет. Я проходив ЛКК, і мені мій профільний лікар-нейрохірург поставив статтю щодо списання", - пояснив Андрій.

Актор поділився, що це, на жаль, стало дуже частою проблемою для військовослужбовців, адже їм доводиться постійно носити на собі бронежилети, вантажі та поранених побратимів.

Як зараз виглядає Андрій Федінчик / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"Там багато козаків були якраз із такою системою теж. Перевантаження, броніки - якраз шия і спина більше страждають. Крім амуніції ти носиш рюкзаки, БК. Або людей носиш, наприклад", - розповів Фединчик.

Про персону: Андрій Федінчик Андрій Фединчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021). Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство і юність провели в Житомирі. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно і телебачення", який закінчив 2006 року. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора в повнометражному художньому фільмі Андрій Фединчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024-го військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

