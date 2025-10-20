Масштаби руйнувань будуть більшими: військовий попередив про небезпеку через нові бомби

Бойова частина далекобійного КАБу у 3-5 разів більша за "Шахед".

https://glavred.net/war/masshtaby-razrusheniy-budut-bolshe-voennyy-predupredil-ob-opasnosti-iz-za-novyh-bomb-10707959.html Посилання скопійоване

Далекобійні КАБи небезпечніші за Шахед / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, Міноборони РФ

Російські окупанти почали застосовувати далекобійні КАБи для ударів не лише по прифронтових регіонах. Тепер російська авіабомба може долетіти навіть до Полтави. Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів, чому вона небезпечніша за "Шахед".

Він наголосив на тому, що росіяни вже масштабували виробництво гібриду ракети та КАБу - "Гром-1". Дальність такого снаряда складає 100-120 кілометрів. Але більш модифікована версія може влучати навіть за 200 кілометрів від місця пуску.

Ця бомба є небезпечнішою за ударний безпілотник типу "Шахед", адже вона у 3-5 разів більша за дрон. Її бойова частина складає 250-315 кг, залежно від модифікації.

відео дня

"Це кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів в глибокому тилу", - наголосив військовий.

Він додав, що бомби, які пролітають меншу відстань, мають більшу бойову частину, ніж далекобійні.

"Не ігноруйте тривог — терор і вбивство мирних жителів для росіян залишаються одним із основних способів ведення війни", - наголосив Бунятов.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред