Масштаби руйнувань будуть більшими: військовий попередив про небезпеку через нові бомби

Російські окупанти почали застосовувати далекобійні КАБи для ударів не лише по прифронтових регіонах. Тепер російська авіабомба може долетіти навіть до Полтави. Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів, чому вона небезпечніша за "Шахед".
Він наголосив на тому, що росіяни вже масштабували виробництво гібриду ракети та КАБу - "Гром-1". Дальність такого снаряда складає 100-120 кілометрів. Але більш модифікована версія може влучати навіть за 200 кілометрів від місця пуску.
Ця бомба є небезпечнішою за ударний безпілотник типу "Шахед", адже вона у 3-5 разів більша за дрон. Її бойова частина складає 250-315 кг, залежно від модифікації.
"Це кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів в глибокому тилу", - наголосив військовий.
Він додав, що бомби, які пролітають меншу відстань, мають більшу бойову частину, ніж далекобійні.
"Не ігноруйте тривог — терор і вбивство мирних жителів для росіян залишаються одним із основних способів ведення війни", - наголосив Бунятов.
Новина доповнюється...
