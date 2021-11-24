Під Полтавою загадково загинув ювелір - його знайшли з колотими ранами й вибитими зубами

У селі Гожули на Полтавщині знайшли тіло чоловіка / УНІАН

У Полтавській області в селі Гожули знайшли тіло чоловіка. За однією з версій, він помер від переохолодження, але вдова загиблого вважає, що її чоловіка вбив односельчанин.

Чоловік був ювеліром і загинув, коли його дружина Тетяна була в Польщі на заробітках. Тіло Миколи виявили перехожі на одній з вулиць села. За даними слідства, за кілька годин до смерті загиблий зустрічався зі своїм односельцем, передає ТСН.

Того вечора він сказав дружині, що піде в магазин за сигаретами. Дорогою він він нібито і зустрів односельця. Судячи з камер відеоспостереження, чоловіки разом пішли в будинок останнього. Пізніше Микола повертався додому, але вже один. При цьому він був напівроздягнений.

"Можливо, він віддавав замовлення йому (односельцю, — ред.), або забирав гроші. Щось повинно було стати причиною для того, щоби він пішов у цьому напрямку в такий час", — припускає Тетяна.

У сотні метрів від будинку, де гостював Микола, знайшли його тіло. За словами його дружини, тіло було все у забоях, зуби вибиті. На голові був шрам, а біля нирки - колоті рани.

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При цьому, за даними експертизи, чоловік помер від переохолодження. Розширені висновки експертів будуть готові впродовж декількох тижнів.

"Призначено низку додаткових експертиз, оскільки під час огляду тіла було виявлено зовнішні ознаки тілесних ушкоджень. Можливо, у цього чоловіка перед цим був з кимось конфлікт. Це також є предметом дослідження в рамках цього кримінального провадження", - повідомили в поліції.

ТСН з посиланням на джерела повідомляє, що у загиблого дійсно був конфлікт з односельцем. Нібито вони вживали алкоголь. Цю версію слідчі перевіряють і незабаром можуть порушити кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень.

Як повідомляв Главред, в Києві 18 листопада бездомний чоловік виявив моторошну знахідку в сміттєвому контейнері. У спортивній сумці лежали людські ноги. Пізніше в цьому ж контейнері виявили і тіло чоловіка.

Шокуючий інцидент стався за адресою бульвар Дружби Народів. Через кілька годин поліція вийшла на слід і оголосила в розшук головного підозрюваного.

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