Розчленований труп у смітнику в центрі Києва: копи встановили підозрюваного у вбивстві

У центрі Києва дві людські ноги знайшли у спортивній сумці у сміттєвому баку / Фото kiev.informator.ua

У Києві в четвер, 18 листопада, бездомний чоловік виявив моторошну знахідку в сміттєвому контейнері. У спортивній сумці лежали людські ноги. Пізніше в цьому ж контейнері виявили і тіло чоловіка.

Шокуючий інцидент стався за адресою бульвар Дружби Народів, 8 у Печерському районі столиці, пише Інформатор.

За кілька годин поліція вийшла на слід та оголосила в розшук головного підозрюваного. Це громадянин України. Його звуть Вишняк Володимир Володимирович, 1989 року народження, уродженець міста Горлівка, Донецької області.

Особу вбитого встановлено. Він жив у будинку поруч зі сміттєвими баками, де і знайшли тіло.

За попередньою інформацією, з убитим у квартирі жив розшукуваний чоловік, можливо, він був квартирантом. За словами місцевих жителів, вони бачили, як вранці підозрюваний виносив сумку, в якій і знайшли ноги.

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Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім вкоротив собі віку. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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