Лежав посеред вулиці: на Полтавщині натрапили на труп чоловіка

Помер посеред вулиці / pixabay

Сьогодні, 16 листопада, близько 06:30, в селі Гожули, що в Полтавській територіальній громаді, на вулиці виявили мертвого чоловіка.

Як розповіли у пресслужбі поліції області, тіло, що лежало на вулиці Парковій, побачили перехожі та зателефонували правоохоронцям.

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу чоловіка. Ним виявився 43-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення причини смерті тіло померлого було направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

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