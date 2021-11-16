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Лежав посеред вулиці: на Полтавщині натрапили на труп чоловіка

16 листопада 2021, 21:45

Для встановлення причини смерті тіло померлого було направлено на судово-медичну експертизу.

лікарня
Помер посеред вулиці / pixabay

Сьогодні, 16 листопада, близько 06:30, в селі Гожули, що в Полтавській територіальній громаді, на вулиці виявили мертвого чоловіка.

Як розповіли у пресслужбі поліції області, тіло, що лежало на вулиці Парковій, побачили перехожі та зателефонували правоохоронцям.

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу чоловіка. Ним виявився 43-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення причини смерті тіло померлого було направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

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Раніше ми повідомляли, що в навчальному центрі Десна в Чернігівській області сталося самогубство - військовий строкової служби застрелився, коли перебував на посаді. Інцидент стався близько 4 години ночі. Військовому було 23 роки, а до дембеля йому залишався місяць.

Також писали, що в Кривому Розі Дніпропетровської області, де подружжя-пенсіонери викинулися з четвертого поверху квартири з різницею в кілька хвилин. Загиблі пенсіонери залишили прощальну записку, в якій просили нікого не звинувачувати в їх смерті.

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