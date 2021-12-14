Під Дніпром батько 10 років ґвалтував трьох дочок

Чоловік розбещував своїх неповнолітніх дочок / УНІАН

У Кам'янському батько протягом десяти років ґвалтував трьох своїх дочок - наймолодшій на момент злочину було шість років.

44-річний чоловік здійснював сексуальне насильство над власними дочкам віком 17, 14 і 12 років протягом 10 років, повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Щоб змусити дітей мовчати, батько-насильник погрожував їм - погрожував залишити без їжі і відправити в дитячий будинок. Проти чоловіка направили до суду обвинувальний акт - за зґвалтування та сексуальне насильство зловмисника можуть засудити до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

читайте такожПід Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у маленького братаРаніше повідомлялося, що в Полтаві суд відправив за ґрати 20-річного хлопця, який зґвалтував рідну сестру. Того дня 14-річна дівчина була вдома одна і вчила уроки.

Брат повернувся додому напідпитку. Коли побачив, що сестра одна, взяв її на руки, розділ, відніс на диван і силою змусив вступити з ним в статевий зв'язок. У суді хлопець розповів, що сестра просила відпустити її.

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