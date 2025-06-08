У небі стовп вогню: в ЦПД повідомили про пожежу на надважливому об'єкті РФ

Пожежа на заводі могла серйозно послабити забезпечення армії РФ критично важливими речовинами.

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Деталі пожежі на заводі "Азот" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

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У Новомосковську горів важливий для ВПК РФ завод

Підприємство працювало в режимі воєнного часу

На заводі виготовляли важливі вибухові речовини

У Тульській області країни-агресорки Росії у ніч на 8 червня виникла масштабна пожежа на заводі "Азот", який є однією з ключових ланок ВПК РФ. Про це у Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, на цьому підприємстві росіяни виготовляють вибухові речовини, які використовуються в артилерійських снарядах, авіаційних бомбах та ракетах. Зокрема мова йде про тротил.

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Коваленко наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році цей завод перевели у режим воєнного часу. Підприємство посилило зв'язки з іншими об'єктами, які виготовляють снаряди, корпуси БПЛА та засоби дистанційного мінування.

В ЦПД не прокоментували наслідки пожежі, натомість російська влада заявила, про двох постраждалих внаслідок падіння БПЛа на територію заводу.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео пожежі на заводі "Азот":

Пожежі на об'єктах РФ - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, українські захисники провели серію успішних ударів по ключових підприємствах воєнно-промислового комплексу РФ. Уражено АТ "Кронштадт", заводу "Радуга", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський хімкомбінат.

Раніше в СБУ розповіли, що внаслідок проведення операції "Павутина" було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах РФ. Орієнтовна вартість враженої авіації складає 7 мільярдів доларів.

Операція СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред

Напередодні на території заводу Авангард, що у країні-агресорці Росії, виникла пожежа. Це одне з небагатьох підприємств держави-терористки, яке здатне виготовляти різноманітні електронні засоби.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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