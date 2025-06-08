Доведеться платити рекордно багато: експерт попередив про підвищення цін на хліб

Що сказав Рибчинський:
- Українцям доведеться платити більше за хліб
- Підвищення цін на хліб спровоковане дефіцитом жита
- Ситуація на ринку може стабілізуватись через рік
Ціни на житній хліб в Україні зростуть до рекордних показників - 40-50 гривень за буханець. Про це Interfax-Україна розповів директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.
За його словами, таке різке підвищення цін відбудеться через назріваючий критичний дефіцит жита. Повна відсутність внутрішнього виробництва у 2025-2026 роках спричинить те, що пекарям доведеться закуповувати дорогу імпортну сировину.
Причиною цього дефіциту є небажання українських аграріїв вирощувати жито через нижчу, у порівнянні з пшеницею, врожайність.
Попри це Рибчинський вважає, що на ринку можуть відбутися потенційні позитивні зрушення. Якщо ціни на жито підвищаться, ця культура знову стане привабливою для аграріїв і вже у сезон 2026-2027 років можуть бути збільшені посівні площі під житом, що стабілізує ситуацію на ринку.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почала дорожчати молочна продукція. Зокрема, помітно підскочили ціни на вершкове масло та сметану. Найбільш помітні зміни цін зафіксовано для вершкового масла, де спостерігається подорожчання порівняно з травневими показниками.
Раніше повідомлялося, що в Україні дешевшають тепличні огірки. Основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють у діапазоні 30-55 гривень за кілограм.
Напередодні стало відомо, що в Україні зростають ціни на картоплю врожаю минулого року. Причиною подорожчання овоча стало загальне скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку.
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Хто такий Родіон Рибчинський?
Родіон Рибчинський — фахівець із зернопереробки, очільник Спілки "Борошномели України", активний діяч в аграрному секторі, з науковим ступенем, міжнародним визнанням та практичними дослідженнями в зернопромисловості.
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