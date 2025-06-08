Доведеться платити рекордно багато: експерт попередив про підвищення цін на хліб

Ціни на хліб в Україні у найближчий час можуть різко підскочити.

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Наскільки зросте ціна на хліб в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що сказав Рибчинський:

Українцям доведеться платити більше за хліб

Підвищення цін на хліб спровоковане дефіцитом жита

Ситуація на ринку може стабілізуватись через рік

Ціни на житній хліб в Україні зростуть до рекордних показників - 40-50 гривень за буханець. Про це Interfax-Україна розповів директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

За його словами, таке різке підвищення цін відбудеться через назріваючий критичний дефіцит жита. Повна відсутність внутрішнього виробництва у 2025-2026 роках спричинить те, що пекарям доведеться закуповувати дорогу імпортну сировину.

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Причиною цього дефіциту є небажання українських аграріїв вирощувати жито через нижчу, у порівнянні з пшеницею, врожайність.

Попри це Рибчинський вважає, що на ринку можуть відбутися потенційні позитивні зрушення. Якщо ціни на жито підвищаться, ця культура знову стане привабливою для аграріїв і вже у сезон 2026-2027 років можуть бути збільшені посівні площі під житом, що стабілізує ситуацію на ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почала дорожчати молочна продукція. Зокрема, помітно підскочили ціни на вершкове масло та сметану. Найбільш помітні зміни цін зафіксовано для вершкового масла, де спостерігається подорожчання порівняно з травневими показниками.

Раніше повідомлялося, що в Україні дешевшають тепличні огірки. Основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють у діапазоні 30-55 гривень за кілограм.

Напередодні стало відомо, що в Україні зростають ціни на картоплю врожаю минулого року. Причиною подорожчання овоча стало загальне скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку.

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Хто такий Родіон Рибчинський? Родіон Рибчинський — фахівець із зернопереробки, очільник Спілки "Борошномели України", активний діяч в аграрному секторі, з науковим ступенем, міжнародним визнанням та практичними дослідженнями в зернопромисловості.

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