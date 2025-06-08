Ілюзія стабільності завершиться: експерт сказав, що буде з курсом долара в РФ

Російській владі потрібно покривати дефіцит бюджету.

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Що буде з курсом рубля / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне із заяви експерта:

В РФ штучно підтримується курс рубля

Росія отримує дедалі менше доходів від експорту

Росії потрібен курс не менше 120 рублів за долар

У Росії штучно підтримується курс рубля, щоб демонструвати, що все начебто стабільно і добре. Але все це рано чи пізно завершиться. Про це на чаті в Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, РФ дедалі менше доходів отримує від експорту, і ця тенденція зберігатиметься.

"І для виконання бюджету, навіть з урахуванням збільшеного дефіциту, Росії потрібен курс не менше 120 рублів за долар. Як мінімум, підкреслюю. Це потрібно, щоб у рублевому еквіваленті закривати той дефіцит бюджету, який планувався раніше. Якщо ж говорити про збільшений утричі дефіцит бюджету, який тепер прогнозується, потрібен курс рубля 140-150", - наголосив він.

Експерт додав, що виникає питання, як цей дефіцит покриватиме російська влада?

"Є три варіанти. І всі вони погані, тому що вони запустять цілий ланцюг негативних економічних подій у російській економіці", - підкреслив Новак.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив стан російської економіки і розповів, скільки ще Росія зможе вести війну:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов заявив, що країна-агресор Росія зараз дуже сильно залежить від Китаю. І спад економіки в КНР вплине на РФ набагато більше, ніж західні санкції.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що країна-окупант Росія зіткнеться зі складнощами, адже глобальна рецесія вже почалася. Паралельно завдаються удари по її портовій інфраструктурі, що шкодить агресору. У такій ситуації хороших варіантів подальшого розвитку для Кремля не існує.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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