Ілюзія стабільності завершиться: експерт сказав, що буде з курсом долара в РФ

Головне із заяви експерта:
- В РФ штучно підтримується курс рубля
- Росія отримує дедалі менше доходів від експорту
- Росії потрібен курс не менше 120 рублів за долар
У Росії штучно підтримується курс рубля, щоб демонструвати, що все начебто стабільно і добре. Але все це рано чи пізно завершиться. Про це на чаті в Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.
За його словами, РФ дедалі менше доходів отримує від експорту, і ця тенденція зберігатиметься.
"І для виконання бюджету, навіть з урахуванням збільшеного дефіциту, Росії потрібен курс не менше 120 рублів за долар. Як мінімум, підкреслюю. Це потрібно, щоб у рублевому еквіваленті закривати той дефіцит бюджету, який планувався раніше. Якщо ж говорити про збільшений утричі дефіцит бюджету, який тепер прогнозується, потрібен курс рубля 140-150", - наголосив він.
Експерт додав, що виникає питання, як цей дефіцит покриватиме російська влада?
"Є три варіанти. І всі вони погані, тому що вони запустять цілий ланцюг негативних економічних подій у російській економіці", - підкреслив Новак.
Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив стан російської економіки і розповів, скільки ще Росія зможе вести війну:
Нагадаємо, як повідомляв Главред, експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов заявив, що країна-агресор Росія зараз дуже сильно залежить від Китаю. І спад економіки в КНР вплине на РФ набагато більше, ніж західні санкції.
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що країна-окупант Росія зіткнеться зі складнощами, адже глобальна рецесія вже почалася. Паралельно завдаються удари по її портовій інфраструктурі, що шкодить агресору. У такій ситуації хороших варіантів подальшого розвитку для Кремля не існує.
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Хто такий Андрій Новак
Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.
У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.
У 2010 році став головою Комітету економістів України.
У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.
29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.
6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.
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