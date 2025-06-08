Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода наступного тижня
- В яких областях України можливі грози
Погода в Україні наступного тижня буде досить нестійкою. До середи в більшості регіонів України температура суттєво знизиться. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, прогнозуються грозові дощі, які місцями можуть бути сильними, а також супроводжуватися градом і шквалистим посиленням вітру.
Погода 9 червня
У понеділок, 9 червня, вночі у центральних, північних та південно-західних областях, вдень також на півдні, сході та північному сході України очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали 15 – 20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря в західних та північних областях вночі коливатиметься в межах +13…+20 °C, вдень +18…+28 °C; у центральних, південних та східних регіонах вночі +16…+22 °C, вдень +32…+37 °C.
Погода 10 червня
У вівторок, 10 червня, вночі у східних та південних областях, вдень місцями у Приазов’ї та на Донбасі пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території України – без істотних опадів. Вітер північний/північно-західний, 7 – 12 м/с, у південній частині місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря у північних та західних регіонах вночі знизиться до +7…+14 °C, вдень очікується в межах +19…+25 °C. В інших областях України вночі +15…+22 °C, вдень +24…+29 °C, на Донбасі та у Криму +28…+33 °C.
Погода 11 червня
У середу, 11 червня, вночі по всій території України істотних опадів не передбачається. В денні години у західній частині, ввечері також місцями в центральних регіонах та Приазов’ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі, місцями грози, можливий град. Вітер очікується змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °C, у північних областях та Карпатах +7…+10 °C; вдень +20…+29 °C, у районі Полісся +16…+21 °C.
Погода 12 червня
У четвер, 12 червня, в більшості областей України під впливом атмосферних фронтів та циклонічної діяльності пройдуть дощі, місцями значні. В окремих пунктах можливі град та шквали 15 – 20 м/с. Без істотних опадів буде лише в західних регіонах. Вітер на Лівобережжі очікується змінних напрямків, 3 – 8 м/с, на Правобережжі північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °C, на крайньому заході +7…+10 °C; вдень +18…+24 °C, на крайньому півдні та у Приазов’ї +25…+30 °C.
Погода 13 червня
У п’ятницю, 13 червня, на Лівобережжі України пройдуть дощі, подекуди значні. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер переважатиме північний, північно-західний, 7 – 12 м/с, у східній частині місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °C, вдень +18…+24 °C.
Погода 14 червня
У суботу, 14 червня, під впливом молодого антициклону по всій території України опадів не передбачається. Вітер північний/північно-східний, 7 – 12 м/с, на південному сході та у Криму місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +9…+16 °C, вдень +22…+27 °C.
Погода 15 червня
У неділю, 15 червня, по всій Україні прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер очікується змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура вночі коливатиметься в межах +9…+16 °C, вдень повітря прогріється до +23…+28 °C.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявили, що погода в Україні 8 червня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Синоптики навіть оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що спека протримається у нашій державі всього кілька днів. Погода почне змінюватися з понеділка, 9 червня. Тоді в нашу державу почне надходити атмосферний фронт із північного заходу, який принесе з собою короткочасні дощі та грози, особливо в західних, північних і частково центральних областях.
Водночас, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявила, що літо 2025 року в Україні буде спекотнішим, ніж торік. Попри високу температуру повітря, будуть і грози з градом та шквалами.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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