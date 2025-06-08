Ціни стрімко обвалились: у світі невпинно дешевшає базовий продукт

Ціни знизились на 2,6% від квітневого значення.

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Ціни на цукор / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Світові ціни на цукор помітно знизились

Зниження цін спостерігається вже третій місяць поспіль

Головною причиною є скорочення попиту

У травні 2025 року світові ціни на цукор помітно знизились. Така тенденція спостерігається вже третій місяць поспіль. Про це повідомляє продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Зазначається, що середнє значення індексу цін на цукор склало 109,4 пункту, що на 2,9 пункту (2,6%) нижче його квітневого значення. Серед причин – скорочення попиту.

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"Падіння попиту є результатом невизначеності щодо розвитку світової економіки", - пише ФАО.

Там додали, що потенційно попит на цукор може знизитись ще більше – насамперед, серед підприємств з виробництва напоїв.

"Крім того, додатковий знижувальний тиск на ціни чинили попередні прогнози, які вказують на відновлення обсягів світового виробництва цукру в сезоні 2025-2026 років на тлі раннього початку сезону мусонних дощів. І зумовленого цим поліпшення видів на врожай в Індії та Таїланді", – йдеться в повідомленні.

Ціни цукор в Україні

Водночас, за даними Мінфіну, станом на 7 червня, в українських супермаркетах кілограм цукру коштував в середньому 34,27 грн. Це на 57 коп. перевищує середню ціну травня.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні зростають ціни на картоплю врожаю минулого року. Причиною подорожчання овоча стало загальне скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку.

Також в Україні почала дорожчати молочна продукція. Зокрема, помітно підскочили ціни на вершкове масло та сметану.

Водночас, на українському ринку знову відбулось зниження цін на тепличні огірки. Чергове здешевлення в цьому сегменті на початку червня є традиційним через збільшення на ринку пропозиції овочів із літніх теплиць.

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Що відомо про ФАО? Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) — міжнародна організація під патронатом ООН, яка діє як провідна установа, що займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва в системі ООН. Вона спрямована на зменшення гостроти проблеми бідності та голоду у світі шляхом сприяння розвиткові сільського господарства, поліпшення харчування та розв'язання проблеми продовольчої безпеки, пише Вікіпедія.

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