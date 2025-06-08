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Михайло Єфремов повертається в кіно: названо суму його гонорару

Віталій Кірсанов
8 червня 2025, 14:42
263
Зйомки розпочнуться наприкінці серпня в Москві і завершаться в Білорусі.
Михайло Єфремов повертається в кіно
Михайло Єфремов повертається в кіно / колаж: Главред, фото: АиФ, t.me/SuperRu

Коротко:

  • Актор отримає 13 мільйонів рублів (близько 6 млн гривень) за головну роль
  • Єфремову нададуть особистого водія з охороною

Російський артист Михайло Єфремов підписав контракт на першу роль у кіно після звільнення з колонії. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Актор отримає 13 мільйонів рублів (близько 6 млн гривень) за головну роль у новому фільмі. Переговори про гонорар тривали тиждень - Єфремов спочатку вимагав більшу суму, ніж пропонували продюсери. Акторові вже виплатили аванс близько чотирьох мільйонів рублів.

відео дня

За даними джерела, зйомки почнуться наприкінці серпня в Москві і завершаться в Білорусі. Єфремову нададуть особистого водія з охороною, а в його райдері прописано заборону на алкоголь і вимогу дієтичного харчування.

Близькі артиста зазначають, що перед початком роботи йому необхідно відновити здоров'я. Це перша роль Єфремова після засудження за смертельну ДТП 2020 року.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня 2020 року в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили відбувати покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області. 9 квітня 2025 року Єфремова звільнили.

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Хто такий Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017).

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі.

У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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