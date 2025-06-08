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Падіння цін на нафту і крах режиму Путіна: названо сценарій для Росії

Андрій Ганчук
8 червня 2025, 12:53
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Вартість нафти знижуватиметься, але до падіння режиму Путіна призведе зовсім інша ситуація.
Путін, Росія
Режим Путіна припинить існування внаслідок палацового перевороту - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ціни на нафту не призведуть до краху режиму Путіна
  • Режим Путіна впаде внаслідок палацового перевороту

Ціни на нафту будуть і надалі знижуватися, проте до зміни влади в країні-окупанті Росії призведе, скоріше, палацовий переворот, ніж економічні проблеми. Про це на чаті в Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

У відповідь на запитання про те, чи можливе в Росії значне падіння ціни на нафту з подальшим розпадом держави за аналогією з Радянським Союзом, аналітик зауважив, що вартість "чорного золота" знижуватиметься й надалі.

"Зниження світових цін на нафту вже відбувається. І вже зрозуміло, що основні видобувачі нарощуватимуть видобуток нафти, що сприятиме подальшому зниженню цін.

Крім того, світова економіка через непродумані дії з митними тарифами США пішла в напрямку спаду зростання або взагалі спаду. Це торкнулося багатьох країн. Це призведе до зниження попиту на енергоресурси, зокрема на нафту, що також сприяє зниженню ціни", - зазначив Новак.

"Радянський Союз розвалився не через військову проблему"

Також він акцентував увагу, що СРСР розвалився не через війну, а внаслідок ГКЧП. Саме внутрішньоелітний переворот призвів до розпаду держави.

"У питанні пов'язують зниження ціни на нафту і зміну влади в Росії, при цьому наводять приклад СРСР. Давайте згадаємо. Радянський Союз розвалився не через військову проблему, тому що на той момент він уже не вів жодних воєн, з Афганістану вийшов. Зміна влади і розпад сталися через один із варіантів перевороту - ГКЧП, яке заарештувало в Криму Горбачова, що спричинило ланцюгову реакцію в найактивніших республіках: Литві, Латвії, Естонії та Україні. Вони скористалися моментом, коли було не зрозуміло, що за влада в Москві, проголосили власні держави і вийшли зі складу СРСР. Якби ГКЧП не було, ще не відомо, чи відбулася б зміна влади, і стався б 1991 року розпад Радянського Союзу. Тому в Москві влада змінюється палацовими переворотами", - пояснив Новак.

Дивіться чат з Андрієм Новаком на Главреді:

Падіння цін на нафту і крах режиму Путіна: названо сценарій для Росії
Як змінювалися ціни на нафту останні роки / Інфографіка: Главред

Як змінюватиметься влада в Росії

Експерт додав, що падіння цін на нафту хоч і знижує спроможність росіян вести війну, проте навряд чи призведе до падіння правлячого в Кремлі режиму.

На його думку, правління Путіна перерветься палацовим переворотом.

"Загалом, падіння ціни на нафту - це добре, тому що це все більше знекровлює російський бюджет і зменшує можливості Росії воювати з Україною. Втім, з іншого боку, залишається питанням, чи призведе це до зміни влади в Росії. Може, і призведе, але знову-таки, я впевнений, це відбудеться через палацовий переворот у певній формі", - наголосив Андрій Новак.

Падіння ціни на нафту - новини:

Як повідомляв Главред, після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита проти кількох десятків країн, а держави ОПЕК підвищили видобуток нафти, її вартість впала.

Пізніше Трамп відкликав рішення про величезні мита, і ситуація дещо вирівнялася. Зараз нафта марки Brent коштує 64,28 дол. за барель. Urals, якою торгує Росія, коштує 60,20 дол. за барель.

Глава Кремля Володимир Путін почав боятися цін на нафту, пише агентство Reuters. На думку журналістів, у другій половині 2025 року пропозиція може значно перевищити попит, що призведе до падіння цін. Тоді Фонд національного добробуту Росії спорожніє менше, ніж за рік.

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Хто такий Андрій Новак

Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.

У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

У 2010 році став головою Комітету економістів України.

У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.

29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.

6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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