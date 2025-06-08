Чоловіки 18 - 60 років можуть виїжджати за кордон: в ДПСУ назвали головну умову

Чоловіки 18-60 років можуть поїхати за кордон у відпустку.

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Виїзд чоловіків за кордон / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон

Вони можуть перетнути кордон для відрядження чи відпустки

Виключенням є чоловіки, які перебувають на певних посадах держслужби

Заброньовані від мобілізації чоловіки можуть виїжджати за кордон. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ми – Україна.

За його словами, заброньовані чоловіки мають можливість перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку.

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"У відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження", – сказав він.

Демченко також додав, що ті чоловіки, які на таких посадах не перебувають, можуть поїхати за кордон у відпустку.

Речник ДПСУ зауважив, що в документах має бути зазначено, що та структура, за якою заброньований чоловік, надає людині можливість провести відпустку за кордоном.

Правила бронювання / Інфографіка: Главред

Бронювання від мобілізації - останні новини України

Як повідомляв Главред, Кабінет Міністрів України схвалив зміни до законодавства, які розширюють перелік студентів і викладачів, що мають право на відстрочку від мобілізації.

Також Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Крім того, українці, які перебувають за кордоном, також зможуть отримати бронювання від мобілізації із подальшим працевлаштуванням в Україні через спеціальні закордонні центри.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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