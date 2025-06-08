РФ розбудовує плацдарм для наступу на важливе місто: в ЗСУ розкрили план ворога

Ситуація напружена через щоденні спроби ворога штурмувати українську оборону.

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Ворог зрівнює з землею населені пункти Донеччини / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 ОМБр

Що повідомив військовий:

Ворог намагається просунутись вперед на Торецькому напрямку

Окупанти хочуть створити плацдарм для атаки на Костянтинівку

РФ задіює усі можливі ресурси для виконання пріоритетного завдання

Окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються просуватися у бік населеного пункту Яблунівка, що на Торецькому напрямку. Про це в етері телемарафону повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

За його словами, саме на цьому напрямку противник поводить себе найактивніше і в середньому за добу кількість штурмових дій сягає 15-16 разів.

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"Він (ворог - Главред) намагається розвивати свій успіх в напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів у напрямку Костянтинівки", - зауважив Запорожець.

При цьому росіяни не шкодують ресурсів, адже розбудова плацдарму для наступу на Костянтинівку є пріоритетним завданням для армії РФ. Для цього окупанти використовують мотоцикли, щоб швидко дістатися до населених пунктів, а також застосовують FPV-дрони, дрони на оптоволокні та КАБи.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

"Ворог має можливість застосовувати КАБи по цих населених пунктах, руйнуючи будь-яку забудову, саме цивільну, будь-які ймовірні укриття для позицій Сил оборони", - додав військовослужбовець.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що противник продовжує активно наступати всією лінією фронту, докладаючи зусиль до досягнення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що у 81-му самохідному артилерійському полку ЗС країни-агресорки Росії склалася критична ситуація з боєприпасами на Херсонському напрямку.

Напередодні стало відомо, що росіяни зосередили близько 60 тисяч військових на Сумському напрямку. Але наразі противник не зайшов в основну лінію фортифікаційної системи захисту на цьому напрямку.

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Що таке ОТУ "Луганськ"? Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.

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