"Не кульбаба": Арсен Мірзоян зважився на кардинальні зміни в іміджі

Коротко:
- Арсен Мірзоян змінив зачіску
- На знімках "до/після" відмінності колосальні
Український співак Арсен Мірзоян зважився на зміни. Б'юті-перетворення від музиканта викликало суперечливі коментарі в мережі.
Шанувальники звикли бачити артиста з кучерявими локонами. Мірзоян показав, що в певний момент вони можуть перетворитися на буйну гриву, яка безладно стирчить у різні боки.
Приструнити бунтівну рослинність співак вирішив вельми радикально - обстриг усе "під насадку". Результат рубрики "було/стало" він опублікував у своєму блозі в Instagram. У коментарях думки підписників розділилися. Хтось вельми радий, що Арсен Мірзоян так категорично вчинив із шапкою кучерів, хтось - уже сумує за локонами зірки.
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Хто такий Арсен Мірзоян?
Арсен Мірзоян - український співак, учасник шоу "Голос країни" (1 сезон). Заслужений артист України (2020). У шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко, повідомляє Вікіпедія.
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