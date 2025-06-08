"Не кульбаба": Арсен Мірзоян зважився на кардинальні зміни в іміджі

Мірзоян похвалився обновкою в образі.

https://glavred.net/starnews/ne-oduvanchik-arsen-mirzoyan-reshilsya-na-kardinalnye-peremeny-v-imidzhe-10671599.html Посилання скопійоване

Арсен Мірзоян зараз - співак показав нову стрижку / колаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Коротко:

Арсен Мірзоян змінив зачіску

На знімках "до/після" відмінності колосальні

Український співак Арсен Мірзоян зважився на зміни. Б'юті-перетворення від музиканта викликало суперечливі коментарі в мережі.

Шанувальники звикли бачити артиста з кучерявими локонами. Мірзоян показав, що в певний момент вони можуть перетворитися на буйну гриву, яка безладно стирчить у різні боки.

відео дня

Приструнити бунтівну рослинність співак вирішив вельми радикально - обстриг усе "під насадку". Результат рубрики "було/стало" він опублікував у своєму блозі в Instagram. У коментарях думки підписників розділилися. Хтось вельми радий, що Арсен Мірзоян так категорично вчинив із шапкою кучерів, хтось - уже сумує за локонами зірки.

Арсен Мірзоян зараз - співак показав нову стрижку / instagram.com/arsen_mirzoian

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як чоловік Юлії Саніної, за словами самої фронтвумен The Hardkiss, виїхав з України - через це питання артисти зіткнулися з хейтом.

Також відомий співак розповів про стосунки з Тіною Кароль. Олег Шумей розкрив, у яких випадках телефонує або пише діві, та як вона оцінила його кавер на трек "Выше облаков".

Читайте також:

Хто такий Арсен Мірзоян? Арсен Мірзоян - український співак, учасник шоу "Голос країни" (1 сезон). Заслужений артист України (2020). У шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред