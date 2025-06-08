Путін прогне Росію, у диктатора серйозні плани - Financial Times

Головне з матеріалу Financial Times:
- Путін не збирається завершувати війну
- Навіть якщо війна закінчиться, РФ зробить ставку на армію
- Росія продовжить виробництво бронетехніки
Глава Кремля Володимир Путін не збирається закінчувати розв'язану проти України війну. Ба більше, навіть якщо бойові дії завершаться, Москва має намір пожертвувати економікою і соціальною сферою заради посилення військової могутності.
У матеріалі Financial Times йдеться про те, що навіть якщо російсько-українська війна завершиться, Путін не відмовиться від масштабного переозброєння і збереження високого рівня витрат на армію.
На думку експертів, Кремль готовий пожертвувати потенційним економічним зростанням і благополуччям росіян в обмін на посилення державної військової машини.
"У 2025 році військові витрати Росії можуть сягнути майже 172 мільярди доларів - це 7,7% ВВП, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Фінансовий план Кремля на 2025-2027 роки передбачає збереження цього високого рівня витрат, що вказує на намір тривалий час підтримувати посилену мілітаризацію", - пишуть журналісти.
Що планує Кремль
Основні витрати планується пустити на виробництво озброєнь, техніки та виплат військовим.
Ще з початку повномасштабної війни Росія серйозно збільшила випуск бронетехніки, боєприпасів і БПЛА. А заводи держкорпорації Ростех розширюють виробництво. Ціна російської артилерії виявилася набагато нижчою, ніж у країнах Північноатлантичного альянсу.
Росія має намір нарощувати військове виробництво
Ба більше, на думку експертів, навіть якщо війна з Україною закінчиться, Росія все одно буде активними темпами виробляти військову техніку. Кремлю потрібна велика армія, і цей напрям для влади - пріоритет. Планується утримання військових на службі за допомогою зарплат, які хочуть зробити в 3-4 рази вищими за середні в цивільному секторі.
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Путін може змінити свою "стратегію перемоги" у війні, вважають аналітики Інституту вивчення війни. На думку американців, для цього колективний Захід на чолі зі Сполученими Штатами повинен продовжити надавати Україні військову допомогу і дати Києву необхідну зброю для стримування окупантів.
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