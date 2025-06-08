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Путін прогне Росію, у диктатора серйозні плани - Financial Times

Андрій Ганчук
8 червня 2025, 11:19
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У планах Москви - посилена мілітаризація Росії, пишуть журналісти.
Путін, війська РФ
Путін має намір нарощувати армію за рахунок добробуту росіян - Financial Times / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне з матеріалу Financial Times:

  • Путін не збирається завершувати війну
  • Навіть якщо війна закінчиться, РФ зробить ставку на армію
  • Росія продовжить виробництво бронетехніки

Глава Кремля Володимир Путін не збирається закінчувати розв'язану проти України війну. Ба більше, навіть якщо бойові дії завершаться, Москва має намір пожертвувати економікою і соціальною сферою заради посилення військової могутності.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що навіть якщо російсько-українська війна завершиться, Путін не відмовиться від масштабного переозброєння і збереження високого рівня витрат на армію.

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На думку експертів, Кремль готовий пожертвувати потенційним економічним зростанням і благополуччям росіян в обмін на посилення державної військової машини.

"У 2025 році військові витрати Росії можуть сягнути майже 172 мільярди доларів - це 7,7% ВВП, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Фінансовий план Кремля на 2025-2027 роки передбачає збереження цього високого рівня витрат, що вказує на намір тривалий час підтримувати посилену мілітаризацію", - пишуть журналісти.

Що планує Кремль

Основні витрати планується пустити на виробництво озброєнь, техніки та виплат військовим.

Ще з початку повномасштабної війни Росія серйозно збільшила випуск бронетехніки, боєприпасів і БПЛА. А заводи держкорпорації Ростех розширюють виробництво. Ціна російської артилерії виявилася набагато нижчою, ніж у країнах Північноатлантичного альянсу.

Росія має намір нарощувати військове виробництво

Ба більше, на думку експертів, навіть якщо війна з Україною закінчиться, Росія все одно буде активними темпами виробляти військову техніку. Кремлю потрібна велика армія, і цей напрям для влади - пріоритет. Планується утримання військових на службі за допомогою зарплат, які хочуть зробити в 3-4 рази вищими за середні в цивільному секторі.

Путін прогне Росію, у диктатора серйозні плани - Financial Times
Коротко про військові можливості Росії, її союзників і НАТО / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, росіяни просуваються в Сумській області. Окупанти захопили декілька населених пунктів. Ворог просунувся на півночі регіону.

Путін може змінити свою "стратегію перемоги" у війні, вважають аналітики Інституту вивчення війни. На думку американців, для цього колективний Захід на чолі зі Сполученими Штатами повинен продовжити надавати Україні військову допомогу і дати Києву необхідну зброю для стримування окупантів.

Сили оборони завдали вагомого удару по військах РФ, розповів президент Володимир Зеленський. Зокрема, українська армія знищила ворожий винищувач Су-35, вертольоти, а також локомотив із військовою технікою.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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