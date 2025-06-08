Путін прогне Росію, у диктатора серйозні плани - Financial Times

У планах Москви - посилена мілітаризація Росії, пишуть журналісти.

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Путін має намір нарощувати армію за рахунок добробуту росіян - Financial Times / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне з матеріалу Financial Times:

Путін не збирається завершувати війну

Навіть якщо війна закінчиться, РФ зробить ставку на армію

Росія продовжить виробництво бронетехніки

Глава Кремля Володимир Путін не збирається закінчувати розв'язану проти України війну. Ба більше, навіть якщо бойові дії завершаться, Москва має намір пожертвувати економікою і соціальною сферою заради посилення військової могутності.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що навіть якщо російсько-українська війна завершиться, Путін не відмовиться від масштабного переозброєння і збереження високого рівня витрат на армію.

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На думку експертів, Кремль готовий пожертвувати потенційним економічним зростанням і благополуччям росіян в обмін на посилення державної військової машини.

"У 2025 році військові витрати Росії можуть сягнути майже 172 мільярди доларів - це 7,7% ВВП, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Фінансовий план Кремля на 2025-2027 роки передбачає збереження цього високого рівня витрат, що вказує на намір тривалий час підтримувати посилену мілітаризацію", - пишуть журналісти.

Що планує Кремль

Основні витрати планується пустити на виробництво озброєнь, техніки та виплат військовим.

Ще з початку повномасштабної війни Росія серйозно збільшила випуск бронетехніки, боєприпасів і БПЛА. А заводи держкорпорації Ростех розширюють виробництво. Ціна російської артилерії виявилася набагато нижчою, ніж у країнах Північноатлантичного альянсу.

Росія має намір нарощувати військове виробництво

Ба більше, на думку експертів, навіть якщо війна з Україною закінчиться, Росія все одно буде активними темпами виробляти військову техніку. Кремлю потрібна велика армія, і цей напрям для влади - пріоритет. Планується утримання військових на службі за допомогою зарплат, які хочуть зробити в 3-4 рази вищими за середні в цивільному секторі.

Коротко про військові можливості Росії, її союзників і НАТО / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, росіяни просуваються в Сумській області. Окупанти захопили декілька населених пунктів. Ворог просунувся на півночі регіону.

Путін може змінити свою "стратегію перемоги" у війні, вважають аналітики Інституту вивчення війни. На думку американців, для цього колективний Захід на чолі зі Сполученими Штатами повинен продовжити надавати Україні військову допомогу і дати Києву необхідну зброю для стримування окупантів.

Сили оборони завдали вагомого удару по військах РФ, розповів президент Володимир Зеленський. Зокрема, українська армія знищила ворожий винищувач Су-35, вертольоти, а також локомотив із військовою технікою.

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