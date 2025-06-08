У Кремлі побоюються обвалу цін на нафту - Reuters

Росія може втратити $30 млрд експортної виручки, а дефіцит бюджету сягне 3,8 трлн рублів.

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У Кремлі побоюються обвалу цін на нафту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін із відео

Коротко:

В ОПЕК+ погодили збільшення видобутку на 411 тисяч барелів на добу

З початку року Brent подешевшала на 12%, тоді як Urals - на 21%

У Кремлі побоюються, що в другій половині 2025 року на нафтовому ринку може виникнути надлишок пропозиції, що призведе до подальшого падіння цін. Про це повідомляє Reuters.

На червневому засіданні ОПЕК+ погодили збільшення видобутку на 411 тисяч барелів на добу. Разом із попередніми рішеннями за квітень і травень - це 1,2 млн барелів щоденних поставок. До кінця року на ринок може надійти 2,2 млн барелів - рекордний обсяг за останні п'ять років.

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Росія, за даними Reuters і Bloomberg, виступала проти нарощування видобутку, проте рішення проштовхнула Саудівська Аравія. Вона пішла на це після тиску з боку США, зокрема Дональда Трампа, який закликав знизити ціни на нафту.

Незважаючи на нову квоту - 262 тис. барелів на добу, - російські нафтовидобувні компанії не поспішають збільшувати видобуток. Вони побоюються подальшого обвалу цін.

З початку року Brent подешевшала на 12%, тоді як Urals - на 21%, до $52 за барель, що істотно вдарило по бюджету РФ: доходи від нафти і газу впали на 12% за перші чотири місяці року, а до травня падіння прискорилося до 34%.

Російський уряд був змушений переглянути бюджет з $69,7 до $56 за барель. Через це скорочено фінансування держпрограм у промисловості та науці. За новими оцінками, Росія може втратити $30 млрд експортної виручки, а дефіцит бюджету сягне 3,8 трлн рублів - утричі більший за запланований.

У серпні очікується нова напружена дискусія в ОПЕК+. Експерти попереджають, що Росія не має важелів, щоб стримати подальше зростання видобутку Саудівською Аравією. Аналітики нагадують про схожу ситуацію в 1980-х, коли дешеві нафтові ціни сприяли розпаду СРСР.

Поки що бюджет РФ підтримується за рахунок резервів. Але за умови тривалого падіння цін Фонд національного добробуту РФ може спорожніти менш ніж за рік.

Інфографіка: Главред

Падіння ціни на нафту - новини:

Як повідомляв Главред, після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита проти кількох десятків країн, а держави ОПЕК підвищили видобуток нафти, її вартість впала.

Пізніше Трамп відкликав рішення про величезні мита, і ситуація дещо вирівнялася. Зараз нафта марки Brent коштує 64,28 дол. за барель. Urals, якою торгує Росія, коштує 60,20 дол. за барель.

Ціни на нафту будуть і надалі знижуватися, однак до зміни влади в країні-окупанті Росії призведе, скоріше, палацовий переворот, ніж економічні проблеми. Про це на чаті в Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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