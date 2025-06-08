Авторитет підірвано: на Мерца 'накинулись' за невиконання обіцянок щодо санкцій

Президент Литви наголосив, що Москва становить загрозу для всієї Європи.

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Науседа про санкції щодо РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Мерц не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти РФ

Це вплинуло на авторитет європейських країн

Росія не обмежиться Україною

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти країни-агресора Росії. Про це він заявив в інтерв'ю Bild.

Так, у Науседи запитали, чи підірвало довіру до Європи те, що Мерц обіцяв разом із Великою Британією та Францією запровадити додаткові санкції проти Москви за відмову припиняти вогонь проти України, але не зробив цього. Президент Литви відповів, що це "безперечно" вплинуло на авторитет європейських країн.

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"Це проблема. І вона впливає не тільки на довіру до наших санкцій, а й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що будемо підтримувати Україну і постачати винищувачі, далекобійні ракети і боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", - наголосив він.

Науседа також додав, що Росія не обмежиться Україною, а Москва становить загрозу для всієї Європи.

"Тому стояти разом - це абсолютно правильний підхід", - підкреслив президент Литви.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог говорив, що проект нових санкцій проти Росії вже підготовлено. Конгрес США і Білий дім готові до затвердження документу.

Водночас, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Російської Федерації до початку саміту Великої сімки, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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