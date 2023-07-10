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"Майже всі "за" нас": Зеленський зробив заяву про членство України в НАТО

Марія Тупік
10 липня 2023, 21:50 оновлено 10 липня, 21:55
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Президент заявив, що більшість країн Альянсу - чітко "за" Україну.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський про саміт НАТО / Колаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО, який пройде 11-12 липня, зробив важливу заяву.

Зеленський подякував лідерам країн, які прийняли спільні декларації про членство України в НАТО.

"Отже, Україна - напередодні Вільнюса. Саміту НАТО, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу, глобальній безпеці. Дуже активно працюємо в ці дні! Ще активніше, ніж будь-коли", - заявив Зеленський.

відео дня

Він зазначив, що хоч ця робота майже на 100% відбувається за лаштунками, її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи.

"Всі всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз - зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз. Я вдячний всім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять і які прийняли відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що більшість країн Альянсу - чітко "за" Україну.

"Сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і було створено НАТО. Саме український східний кордон, кордон нашої держави і позиції наших воїнів - це той кордон, який більше ніколи не перейти російській диктатурі, який у різних формах, але завжди, завжди намагався підкорити народи Європи", - зазначив президент.

За словами Зеленського, від України залежить реальність безпеки на східному фланзі НАТО.

"Коли ми подавали заявку на вступ до НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя - це зброя Альянсу. Наші цінності - це те, у що вірить Альянс. Наш захист - це саме той елемент формули Європи, який робить її об'єднаною, вільною і в світі", - заявив він.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського перед самітом НАТО:

Саміт НАТО у Вільнюсі - що потрібно знати

11-12 липня у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться саміт НАТО-2023, на який зберуться глави країн-членів Альянсу.

Повідомляється, що Володимир Зеленський прибуде на саміт 12 липня. Сам президент заявив, що очікує від зустрічі НАТО запрошення в Альянс і гарантії безпеки і підкреслює, що не має наміру їхати туди "для розваги".

Тим часом, в МЗС України поінформували, що країни-члени НАТО погодилися скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. Цьому передувала тривала дискусія, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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