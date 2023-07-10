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Гарантій безпеки нема, НАТО не захистить Україну від ядерного удару - Портников

Ангеліна Підвисоцька
10 липня 2023, 19:22 оновлено 10 липня, 19:59
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Експерт переконаний, що Україна отримає гарантії безпеки лише після того, як отримає запрошення до НАТО.
Віталій Портников, НАТО
Гарантією безпеки для України є вступ до НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

НАТО не надало Україні гарантій безпеки, які могли б захистити державу від можливого ядерного удару. Про це в інтерв'ю Главреду розповів публіцист і журналіст Віталій Портников.

"Сьогодні ніяких реальних гарантій безпеки, які б унеможливлювали ймовірність ядерного удару по Україні, не існує в принципі", - сказав Портников.

Він також акцентував на тому, що подібні гарантії безпеки будуть надані Україні лише після запрошення в НАТО.

"Коли нам кажуть, що постачання зброї або економічна, фінансова підтримка - це гарантії безпеки ізраїльського зразка, то це не зовсім правда. Тому що просто співвідношення сил у єврейської держави і арабських країн інше. До того ж варто нагадати, що Сполучені Штати доклали неймовірних зусиль для того, щоб був підписаний мирний договір між Ізраїлем і Арабською Республікою Єгипту. І це - справжня гарантія безпеки", - сказав Портников.

Він вважає, що подібна мирна угода між Україною і РФ з урахуванням відновлення територіальної цілісності, також стала б гарантією безпеки.

"Але оскільки зараз ніхто про це не говорить, і ми розуміємо, що Росія Путіна — це не Єгипет Анвара Садата, то і така формула гарантії безпеки — це, скоріше, формула "воюйте, скільки у вас вистачить сил", ніж реальна гарантія безпеки", - додав журналіст.

Портников не виключає, що війна в Україні може затягнутися на десятиліття. На його думку, саме вступ до НАТО може врятувати Україну від цього.

"З точки зору історичної статистики, 85% будь-яких конфліктів, які тривають більше року, тривають більше 10 років, а ми знаходимося на цьому треку ймовірного продовження війни протягом десятиліття, тобто для того, щоб війна закінчилася в 2023 і не тривала в 2024, 2025 і 2026-му, нам потрібен вступ до НАТО", - пояснив Портников.

Він додав, що вступ до НАТО "допоможе зберегти українську державу на карті світу" без продовження затяжної війни.

"Ось для цього нам потрібен вступ до НАТО. Це - головна мета збереження української держави на політичній карті світу, збереження її населення та можливість відновлення економіки та демографічного відновлення протягом наступного десятиліття. Прості завдання - або відновлення, або продовження конфлікту", - сказав Портников.

Хто такий Віталій Портников?

Віталій Портников-український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода і постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну та історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Дивіться інтерв'ю Віталія Портникова Главреду:

Україні можуть дати право вступити до НАТО без ПДЧ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна погодила із союзниками на Заході рішення, яке передбачає усунення ПДЧ зі шляху України до вступу до Альянсу. За його словами, на саміті у Вільнюсі країни Альянсу повинні ухвалити рішення щодо запрошення України до колективного блоку безпеки Заходу.

"Після інтенсивних перемовин союзники з НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - сказав Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Зеленський їде у Вільнюс на саміт НАТО.

Він також додав, що на саміті мають ухвалити важливе рішення – Україна може отримати право вступити до НАТО без ПДЧ. Україну запросять і приймуть до Північноатлантичного альянсу, коли буде зрозуміло, що всі умови відповідають необхідним критеріям.

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