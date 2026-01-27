Чому в Одесі немає світла: РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК, руйнування колосальні

Ремонтні роботи потребують тривалого часу.

Частина Одеси без електрики після удару по об'єкту ДТЕК / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Чому немає світла в Пересипському та Хаджибейському районах Одеси

Де причиною відключень стала негода

Вночі 27 січня російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі.

Як повідомляє ДТЕК Одеса, руйнування колосальні, ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

"Наші бригади приступили до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників і військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після чого приступають до ремонтів", - йдеться в повідомленні.

РФ атакувала об'єкт ДТЕК в Одеській області / Фото: facebook.com/dtekoem

Чому немає світла в двох районах Одеси

27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергокомпанії ДТЕК.

Тимчасово без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема, частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.

"Фахівці вже працюють на місцях, щоб усунути несправність, забезпечити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури і якомога швидше відновити світло в будинках людей", - йдеться в повідомленні.

Також енергетики зазначають, що триває ліквідація наслідків негоди, яка вдарила по Одеській області 26 січня. За минулу добу відновлено електропостачання для 366,7 тис. сімей у 186 населених пунктах області.

Станом на 10:00 27 січня без світла залишаються 68,9 тисячі клієнтів у 323 містечках і селах.

Основна причина аварійності – намерзання льоду на лініях електропередачі та галопування проводів під час штормових поривів вітру, що призводить до короткочасних замикань.

"В першу чергу ремонтуємо високовольтні мережі 110 кВ і 35 кВ. Далі – відновлення роботи ліній і підстанцій розподільних мереж, після – опрацювання поодиноких заявок. Робимо все, щоб якомога швидше повернути світло у ваші домівки", – зазначили в ДТЕК.

Що відбувається з електропостачанням в Одеській області

Як писав Главред, 27 січня в частині Одеської області діють стабілізаційні відключення. В Одесі, частково Одеському районі та в деяких районних центрах Одещини – тривають аварійні відключення.

Графіки стабілізаційних відключень застосовуються лише для жителів Одеської області й тільки там, де це дозволяє стан електромереж.

Графік відключення світла Одеська область 27 січня 2026 / t.me/dtek_ua

Графік відключення світла Одеська область 27 січня 2026 / t.me/dtek_ua

Відключення світла в Одесі сьогодні

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

Групи відключення світла Одеса:

​Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Київській області енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. З 6 січня регіон переходить від екстрених до планових погодинних відключень.

Повністю замінити потужності київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 малими когенераційними установками технічно нереально. Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк в ефірі НовиниLive.

22 січня Міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води і продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Також українцям рекомендують зібрати валізу з документами, теплим одягом, аптечкою, засобами обігріву та особистої гігієни, перевірити справність транспорту і подбати про достатній запас палива та готівки.

