Це вже не енергетика: Світан назвав головну мету РФ в Україні на весну 2026 року

На думку експерта, окупанти задіють весь свій арсенал.

https://glavred.net/war/bolshe-ne-energetika-svitan-nazval-glavnuyu-cel-rf-v-ukraine-na-vesnu-2026-10748768.html Посилання скопійоване

Світан назвав головну мету РФ в Україні на весну 2026 року

Ви дізнаєтеся:

Чого будуть домагатися росіяни

Чому вони змінюють тактику

Росія починає змінювати цілі для ударів в Україні. Енергетика перестає бути головною "мішенню" окупантів.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан.

відео дня

"Крім мостів у великих містах, є безліч вузлів, залізничних і автомобільних розв'язок, мостів і шляхопроводів, які можна зруйнувати однією балістичною ракетою. Або, принаймні, зупинити логістичний рух ударом по них. Росіяни зацікавлені саме в цьому, наприклад, у вибиванні нашого тягового залізничного складу, тобто тепловозів та електровозів", — пояснив експерт.

Світан підкреслив, що руйнування нашої логістики буде основним завданням Росії навесні та влітку 2026 року.

"Для вирішення цього завдання будуть задіяні балістичні, крилаті ракети та "Герани". Важливий момент – зараз зростає відсоток знищення нами російських "Геран". Тут ми в плюсі, тому що почали створювати серйозну фронтову ППО – не купольну, а бар'єрну. Цілком можливо, що дрони незабаром просто не зможуть до нас залітати – ми їх збиватимемо вже на лінії фронту. Тоді залишаться тільки ракети", – розповів Світан.

Також він зазначив, що проблемою для нас залишається лише російська балістика.

"Від неї прикриті хіба що Київ і Дніпро, але й до них РФ добирається балістикою. А інші міста, особливо прифронтові, навіть такого прикриття не мають. Тому у нас проблеми в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Харкові, Сумах і Чернігові. Проти балістики на даний момент оптимальний варіант – це тільки дзеркальні удари", – підсумував експерт.

Звідки росіяни запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Дивіться відеоінтерв'ю Романа Світана Главреду:

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964 р., м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником голови Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та в інших ЗМІ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред