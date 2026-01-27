Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

Основними напрямками стануть установка когенераційних систем і блочно-модульних котелень.

У Києві визначили, чим замінять пошкоджену генерацію / колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal/Telegram

Підготовлено конкретні заходи для заміщення втраченої генерації

Організовано передачу генераторів комунальним підприємствам і провайдерам

У Києві пошкоджену генерацію ТЕЦ планують замінити розподіленими джерелами енергії. Про це ввечері в понеділок, 26 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики України Денис Шмигаль після вечірнього засідання штабу з ліквідації наслідків російських атак на енергосистему столиці та області.

Зазначається, що підготовлено конкретні заходи для заміщення втраченої генерації. Основними напрямками стануть установка когенераційних систем і блочно-модульних котелень. Шмигаль доручив Києву терміново провести розрахунки щодо необхідної кількості таких установок, щоб компенсувати втрати потужностей.

"Сьогодні також була предметна робота з бізнесом регіону. Пройшли по кожному підприємству індивідуально, щоб зрозуміти потреби і можливості. Результат діалогу конкретний - вже найближчим часом очікуємо отримати додаткові мегавати потужності від генерації бізнесу", - зазначив глава Міненерго.

За словами міністра, минулого тижня Україна отримала 31 тонну допомоги - це генератори, трансформатори та інше обладнання, яке надійшло з Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії. Незабаром країна очікує ще значну партію генераторів з ЄС.

Також була організована передача генераторів комунальним підприємствам і провайдерам.

Окремо обговорили питання підтримки провайдерів, здатних забезпечити мешканців будинків якісним інтернетом на основі технології xPON. Підкреслено необхідність уникати монополізації в цій сфері, щоб споживачі могли отримувати стабільні послуги зв'язку навіть у складних умовах.

Главред писав, що за словами нардепа від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка, ситуація з енергопостачанням і опаленням у Києві залишається складною. Мешканцям найбільш постраждалого району доведеться почекати ще кілька днів.

За його словами, від чотирьох до п'яти діб необхідно для повного повернення тепла в будинки киян на Троєщині, але за умови відновлення роботи ТЕЦ-6, а також стабілізації ТЕЦ-5 і Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, Главред писав, що в столиці зберігається значний дефіцит електроенергії, через що тривають екстрені відключення. Зараз без електропостачання в Києві залишаються понад 800 тисяч абонентів.

Раніше повідомлялося, що в Київській області енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Регіон переходить від екстрених до планових погодинних відключень.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що найскладніша ситуація з енергетикою зараз у столиці та Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про особу: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року по 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх глав уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх глав уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль увійшов до списку 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціативами президентського офісу.

