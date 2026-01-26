Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня

У Запорізькій області 27 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії, вказали в обленерго.

Відключення світла Запоріжжя - графіки на 27 січня для Запорізької області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Запорізькій області 27 січня будуть діяти графіки відключень світла

Обмеження торкнуться також і промисловості

27 січня по всій території Запорізької області будуть діяти графіки погодининх відключень для населення. Графіки відключень для Запоріжжя та області опіблкувало Запоріжжяобленерго.

В обленерго зазначили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 27 січня в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії з урахуванням часу на перемикання між чергами.

Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі для всіх п’яти черг. У разі надходження нових вказівок від НЕК "Укренерго" графіки буде скориговано, а про зміни оперативно повідомлять на інформаційних ресурсах обленерго.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 27 січня / Скріншот

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Київській області енергетикам вдалося врегулювати ситуацію з електропостачанням. Як повідомили в ДТЕК, регіон переходить від аварійних обмежень до планових погодинних відключень.

У самому Києві стан із електро- та теплопостачанням залишається складним. Жителям найбільш постраждалого району ще доведеться почекати кілька днів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк.

Водночас в Україні триває скоординована робота з усунення наслідків російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

