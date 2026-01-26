Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня

Про що йдеться у матеріалі:
- У Запорізькій області 27 січня будуть діяти графіки відключень світла
- Обмеження торкнуться також і промисловості
27 січня по всій території Запорізької області будуть діяти графіки погодининх відключень для населення. Графіки відключень для Запоріжжя та області опіблкувало Запоріжжяобленерго.
В обленерго зазначили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 27 січня в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії з урахуванням часу на перемикання між чергами.
Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі для всіх п’яти черг. У разі надходження нових вказівок від НЕК "Укренерго" графіки буде скориговано, а про зміни оперативно повідомлять на інформаційних ресурсах обленерго.
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Київській області енергетикам вдалося врегулювати ситуацію з електропостачанням. Як повідомили в ДТЕК, регіон переходить від аварійних обмежень до планових погодинних відключень.
У самому Києві стан із електро- та теплопостачанням залишається складним. Жителям найбільш постраждалого району ще доведеться почекати кілька днів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк.
Водночас в Україні триває скоординована робота з усунення наслідків російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
