Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня

Юрій Берендій
26 січня 2026, 22:48
159
У Запорізькій області 27 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії, вказали в обленерго.
Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня
Відключення світла Запоріжжя - графіки на 27 січня для Запорізької області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Запорізькій області 27 січня будуть діяти графіки відключень світла
  • Обмеження торкнуться також і промисловості

27 січня по всій території Запорізької області будуть діяти графіки погодининх відключень для населення. Графіки відключень для Запоріжжя та області опіблкувало Запоріжжяобленерго.

В обленерго зазначили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 27 січня в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії з урахуванням часу на перемикання між чергами.

відео дня

Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі для всіх п’яти черг. У разі надходження нових вказівок від НЕК "Укренерго" графіки буде скориговано, а про зміни оперативно повідомлять на інформаційних ресурсах обленерго.

Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня
Графік відключення світла в Запорізькій області на 27 січня / Скріншот

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 27 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Київській області енергетикам вдалося врегулювати ситуацію з електропостачанням. Як повідомили в ДТЕК, регіон переходить від аварійних обмежень до планових погодинних відключень.

У самому Києві стан із електро- та теплопостачанням залишається складним. Жителям найбільш постраждалого району ще доведеться почекати кілька днів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк.

Водночас в Україні триває скоординована робота з усунення наслідків російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя Запорізька область Відключення світла Запорізька область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

00:16Енергетика
Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

23:14Війна
В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

21:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Останні новини

00:31

Відому російську актрису госпіталізували через болісні напади гикавки

00:27

Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення - деталі

00:16

Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

26 січня, понеділок
23:39

"Ви бачите бар'єри": оскароносна Наталі Портман розкритикувала "Оскар-2026"

23:14

Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

Діти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – МаксаковаДіти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – Максакова
22:48

Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня

22:31

"Довелося випікати їх": Елтон Джон створив прикрасу зі своєї колінної чашечки

21:56

Годин зі світлом мало: графіки відключень для Полтавщини на 27 січня

21:54

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 27 січня

Реклама
21:24

"Низько схиляю голову": помер відомий український поет і публіцист

21:20

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

21:15

Експерти розкрили, який режим прання "з’їдає" найбільше світла: відповідь здивує

20:41

Навіщо на унітазі 2 кнопки: справжнє призначення здивує багатьох

20:32

"Мрійте далі": Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США

20:20

Коли Україна була імперією – нове відкриття "ламає" підручники історіїВідео

20:07

Росія атакувала Шахедом багатоповерхівку у Кривому Розі - перші деталі

19:45

Росія вдарила ракетами по Харкову, є перебої із світлом - що відомо

19:30

Чому 27 січня не можна працювати з гострими предметами: яке церковне свято

19:28

Педагоги розриваються між дітьми: вчителька назвала найгірший формат навчання у 2026

19:19

Україна готується до наступної тристоронньої зустрічі: Зеленський назвав дату

Реклама
19:10

Яка головна перешкода миру в Україні?Погляд

19:04

"Будуть м'якші графіки": експерт назвав терміни покращення ситуації зі світлом

18:38

РФ вперше вдарила по Києво-Печерській Лаврі: у Мінкульті б’ють на сполох, куди влучилиВідео

18:34

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

18:25

Ціни підскочили на 15%: в Україні швидко дорожчає базовий продукт

18:20

"Все може бути": нардеп оцінив шанси на завершення війни в Україні

17:48

Чому не можна виливати окріп у раковину: сантехніки попереджають про небезпеку

17:46

Чому не можна привчати кота до туалета – відповідь здивує досвідчених господарівВідео

17:41

Названо доленосний місяць для України: коли завершиться війна

17:25

Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня

17:24

"Якісна зміна, новий виток": Мозгова розкрила доленосну зустріч

17:17

Більше не в'язень ліжка: в якому стані Шумахер, якого не бачили 12 років

17:16

Росія і Китай не партнери: Максакова розповіла, ким для Пекіна є Путін

16:49

Ожеледь та опади накриють Тернопільщину: про що попереджають синоптики

16:35

"Ревнощі, заздрощі": Денисенко розірвала стосунки із зірковою кумою

16:24

Міста України закриють куполом від Шахедів: що зміниться для Києва, Харкова й Одеси

16:18

ЗСУ дотиснули: окупанти покинули позиції на острові Олексіївка на Херсонщині

16:03

Замість червоного трикутника - маячок: з’явились нові вимоги до водіїв

16:00

"Треба діяти швидше": Зеленський вимагає негайних рішень для Києва

15:57

Чому нова техніка так швидко ламається: майстер з ремонту розкрив "секрет"Відео

Реклама
15:37

Пострижена наголо: онкохвора Симоньян з'явилася без перуки

15:14

Як зрозуміти, що людині не можна довіряти: психологи розкрили 12 тривожних ознак

15:12

Довгоочікувана прем’єра мультфільму "Зоотрополіс 2" — з 27 січня вже на Київстар ТБ

15:02

Київщина повернулась до відключень світла за графіками, але є нюанс - ДТЕК

14:48

НАБУ засекретило дані про премії та заохочення співробітників - документ

14:37

За його життя боролись 18 днів: помер рятувальник, який постраждав під час обстрілу

14:35

Розкол у Кремлі: відомо, що може змусити еліту РФ піти проти ПутінаВідео

14:17

"Може, будеш вдовою": ексчоловік Білозір розкрив, як намагався врятувати шлюб

14:01

Ракети були наші, кнопка — чужа: як Україну позбавили ядерної зброї

13:59

Професійна робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян, - експерт

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти